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Анджелина Джоли и Брэд Питт начали обсуждать вопрос об опекунстве
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Анджелина Джоли и Брэд Питт начали обсуждать вопрос об опекунстве 

360tv.ru 55 минут назад
После долгих споров Брэд Питт и Анджелина Джоли сели за стол переговоров. Они решили обсудить, кто станет опекуном шестерых детей пары: Мэддокса, Пакса, Захары, Шайло, Нокса и Вивьена, сообщил сайт «Дни.ру».
В течение ближайшего месяца специалистам предстоит собрать необходимую информацию об актерах, их личной жизни, отношениях с детьми и семейном быте. На основании результатов проверки суд примет решение о постоянном порядке общения. Старший сын звездных супругов достиг того возраста, когда он может решить сам, с кем из родителей ему остаться.
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