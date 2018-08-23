Анджелина Джоли и Брэд Питт начали обсуждать вопрос об опекунстве

После долгих споров Брэд Питт Анджелина Джоли сели за стол переговоров. Они решили обсудить, кто станет опекуном шестерых детей пары: Мэддокса, Пакса, Захары, Шайло, Нокса и Вивьена, сообщил сайт «Дни.ру».

В течение ближайшего месяца специалистам предстоит собрать необходимую информацию об актерах, их личной жизни, отношениях с детьми и семейном быте. На основании результатов проверки суд примет решение о постоянном порядке общения. Старший сын звездных супругов достиг того возраста, когда он может решить сам, с кем из родителей ему остаться.