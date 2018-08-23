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Следователи проверят тренажёр в Ессентукской, отрубающий пальцы детям
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Следователи проверят тренажёр в Ессентукской, отрубающий пальцы детям 

АиФ Ставрополье 23 минуты назад
Фото: АиФ Ставрополье
Следователи начали проверку спортивной площадки в станице Ессентукской после публикаций в СМИ, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе СУ СКР по СК.
Сообщения об опасном тренажёре появились в сети 21 августа. Активисты ОНФ написали об обращении к ним одной из жительниц станицы Ессентукской. Женщина заявила, что её дочь покалечилась на тренажёре в парке: ей пришлось ампутировать палец. СМИ сообщали ещё о двух детях, получивших травмы.
Спортивная площадка появилась в станице около трёх лет назад. Местные жители рассказали, что тренажёры имеют странную конструкцию и регулярно ломаются — на них заметны следы сварки. Некоторые предлагают избавиться от опасных снарядов, чтобы родителям было спокойней отпускать ребёнка на прогулку.
Следователям предстоит выяснить, как именно дети получают травму на тренажёре, уже прозванном в сети «гильотиной». После расследования станет ясно, что будет с единственной тренажёрной площадкой в станице.
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