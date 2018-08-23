«Наказывать детей публично — позор и слабость родителей»

«У меня 20 детей. Сказать что я их не наказывал? Наказывал. Но делать это публично — позор и слабость родителей: ты морально больше обижаешь ребенка, чем физически. То, что он сделал, это глупо. У ребенка может появиться просто ненависть. Иди, разговаривай с сыном, беседуй. И кто из детей не дерется? Кто?

Но и не наказывать нельзя. Потому что мы прожили жизнь, нас также отцы наказывали. А если не наказывать, ребенку будет все позволено: что хочу, то делаю. Посмотрите, сколько у нас наркоманов. Потому что нельзя наказывать и закон принят, что нельзя наказывать. Тогда ребенок вам скажет „я не хочу“, „я не буду“ и мы будем иметь проблемы. Все должно быть в порядках разумного, с рассуждением.

Говоря о мере наказания, нельзя сказать, что надо „вот так“. Все дети разные, отцы тоже. Свою последнюю дочь (ей сейчас 15 лет) я никогда не наказывал: начинаю ей читать морали, а она в слезы „Пап, прости, больше не буду“. Она у меня отличница, закончила музыкальную школу по скрипке. За что наказывать?»