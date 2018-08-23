Умный ребенок: как вырастить успешную и гармоничную личность?

Что посеешь, то и пожнешь, — гласит народная мудрость. И находит свое подтверждение в жизни: чем больше знаний и навыков закладывают малышу в глубоком детстве, тем больше он преуспеет во взрослой жизни. Каждый ребенок уникален, и у каждого свой путь. Родителям важно раскрыть сильные качества, чтобы в будущем ребенок мог с успехом реализовать их. А помогут в этом центры развития и школы дополнительного образования.

Воспитание самых маленьких в Центре раннего развития «Умная кроха»

Однажды в жизни малыша наступает момент, когда он должен пойти в детский сад. Будет ли это бюджетное заведение рядом с домом или семейный детский сад — неважно. В любом случае крохе придется привыкать к своему «второму дому». Воспитатели центра раннего развития «Умная кроха» помогут «сгладить» нелегкий период. Маленьких гостей ждет уютная атмосфера и индивидуальный подход, а удобный график посещения позволит постепенно привыкнуть к жизни в социуме даже ребенку со слабым иммунитетом.

Центр «Умная кроха» станет отличной альтернативой как домашнему воспитанию, так и общественному детсаду. Для детей от 1,5 до 7 открыты разновозрастные группы «Детский сад» полного и краткосрочного пребывания. Небольшое количество малышей в пределах одной группы позволяет воспитателю уделять максимум внимания каждому. В режиме дня предусмотрено трехразовое питание, прогулки, дневной сон.

«Умная кроха» делает упор на воспитании по методике итальянского педагога М. Монтессори. Суть метода заключается в том, что каждый ребенок «создает себя сам». На занятиях 2 раза в неделю малышей ждут пальчиковые игры, лепка, рисование, выполнение поделок, игры на развитие мелкой моторики. В специальной игровой среде ребенок выполняет определенные упражнения, а воспитатель лишь наблюдает, подталкивая к самообучению.

Помимо групп присмотра и ухода в детском центре действуют кружки и студии для самых маленьких: «Бумажная фантазия», «Тестопластика», кружок танцев «Драйв», Арт-студия, подготовка к школе. Посещать «Умную кроху» еще выгоднее нескольким детям одной семьи: для второго ребенка действует скидка 25%, а для третьего — 50%.

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Ментальная арифметика для будущих гениев в школе «Соробан»

Каждый ребенок может стать успешным — уверены специалисты школы устного счета «Соробан». Нужно лишь проявить немного усердия и тренироваться каждый день.

Методика «Соробан» разработана для детей от 5 до 11 лет. В ее основе лежит традиционная японская система ментальной арифметики, которую специалисты школы переработали и дополнили интеллектуальным онлайн-тренажером для тренировки дома. Принцип обучения строится на укреплении связей между правым и левым полушариями мозга: правое отвечает за образное восприятие информации, тогда как левое — за точное запоминание.

Вначале ребята учатся считать на специальных счетах — абакусе, затем переносят их в воображение. Уже после первого занятия ученик может «унести» принцип счета в голове. Занятие в классе проходит один раз в неделю, все остальное время ребята тренируются дома на тренажере. Выполнение домашнего задание займет не более 15 минут, при этом программа подстраивается под каждого ученика.

Занятия в школе «Соробан» проходят в игровой форме. Свободно передвигаясь по классу, дети считают на напольном абакусе, вычисляют числа по карточкам, решают задания у доски и за партой. Такой формат переключения деятельности позволяет лучше усваивать информацию, при этом не позволяя заскучать.

Школа устного счета «Соробан» гарантирует результат: уже через несколько занятий Ваш ребенок станет более усидчивым и внимательным, научится концентрироваться и лучше запоминать информацию. Об этом говорит и статистика: 19 из 20 детей продолжают учиться после месяца занятий.

Сейчас идет набор в новые группы, и всех желающих ждет выгодное предложение — первое занятие и недельный доступ к онлайн-тренажерам бесплатно. А тем, кто уже учится, предоставляется скидка на абонент на 9 месяцев занятий — всего 4000 руб. вместо 6000 руб. за месяц. Не упустите свою выгоду!

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Иностранные языки в i-school: с раннего детства и на всю жизнь

Знание иностранных языков открывает путь к новым вершинам. Это и бесценные навыки общения с новыми людьми, и заманчивая перспектива путешествовать по заграничным командировкам. А начинать учить их лучше с раннего детства. Интерактивная школа I-school как раз предоставляет такую возможность.

I-school приглашает на занятия детей с 4 лет. Уроки проходят в игровой форме. Под руководством опытных педагогов ребята изучают английский, французский, немецкий, испанский, итальянский. Если набирается достаточное количество желающих, формируется группа, если же нет, язык есть возможность изучать индивидуально. Небольшое количество детей в группе — 4-6 человек позволяет преподавателю уделить максимум внимания каждому ученику.

Занятия проходят 2 раза в неделю по 45 минут. При единоразовой оплате стоимость 1 урока составляет 450 рублей. Еще выгоднее приобретать абонемент на 8 занятий (1 месяц) за 2960 рублей: тогда стоимость 1 урока составит всего 370 рублей.

Чтобы закрепить полученные навыки, интерактивная школа I-school предлагает выездные языковые смены для детей от 8 лет и заграничные поездки для школьников от 12 лет. В этом году участники смогли побывать в лагере г. Городец, а также в столице Чехии Праге.

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