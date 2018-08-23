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На Сахалине врачи борются за жизнь раненного ножом младенца
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На Сахалине врачи борются за жизнь раненного ножом младенца 

News.ru 14 часов назад
Фото: News.ru
Десятимесячная девочка, которую ранил ножом пятилетний старший брат, находится в реанимации Сахалинской детской больницы. Состояние ребенка врачи оценивают как стабильно тяжелое.
Ранее раненного младенца самолетом перевезли из города Оха, расположенного на севере Сахалина, в областной центр Южно-Сахалинск, сообщили РИА Новости в региональном правительстве.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего ребенка».
Ранее News.ru писал о том, что в подмосковном городе Железнодорожный одиннадцатилетний мальчик погиб при падении с девятого этажа жилого дома. В момент случившегося мама ребёнка отсутствовала в квартире.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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