На Сахалине врачи борются за жизнь раненного ножом младенца

Десятимесячная девочка, которую ранил ножом пятилетний старший брат, находится в реанимации Сахалинской детской больницы. Состояние ребенка врачи оценивают как стабильно тяжелое.

Ранее раненного младенца самолетом перевезли из города Оха, расположенного на севере Сахалина, в областной центр Южно-Сахалинск, сообщили РИА Новости в региональном правительстве.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего ребенка».

Ранее News.ru писал о том, что в подмосковном городе Железнодорожный одиннадцатилетний мальчик погиб при падении с девятого этажа жилого дома. В момент случившегося мама ребёнка отсутствовала в квартире.