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В Москве вручат премию за вклад в развитие семейного устройства детей-сирот
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В Москве вручат премию за вклад в развитие семейного устройства детей-сирот 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Торжественная церемония вручения премии города Москвы «Крылья аиста» за вклад в развитие семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоится 5 сентября в Государственном Кремлевском дворце. Как отмечают организаторы, целями премии, которая вручается уже пятый год, являются выражение общественного признания гражданам и организациям, внесшим особый вклад в развитие семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Москве и популяризация семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей.
В церемонии награждения примут участие мэр Москвы Сергей Собянин, члены правительства Москвы, видные общественные и государственные деятели, деятели культуры и искусства, усыновители, опекуны, попечители, приемные семьи города Москвы.
Лауреатам в 11 номинациях будет вручена статуэтка работы народного художника России Александра Рукавишникова, изображающая летящего аиста и беззащитного ребенка.
Лауреатами премии в одной из самых значимых номинаций «Семья года» стали три приемные семьи:
семья Галии и Алексея Бубновых, воспитывающая троих кровных, одну удочеренную и девять приемных детей;
семья Елены Пушилиной, воспитывающая одного кровного и четверых приемных детей;
семья Фатимы Бероевой, воспитывающая мальчика с тяжелой инвалидностью.
Также предусмотрена денежная премия каждой приемной семье-лауреату — это 1 миллион рублей.
Экспертная комиссия премии определила лауреатов и в номинации «Лучшая организация года». Здесь были выбраны лучший орган опеки и попечительства г. Москвы, лучшая организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лучшая школа приемных родителей, лучшая некоммерческая организация, а также средство массовой информации за лучшую работу по освещению темы семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В номинации «Персона года» премия будет вручена деятелю культуры за особый вклад в развитие семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Москве, а также государственному, политическому и общественному деятелю за особый вклад в развитие семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Москве.
Также избран лауреат в номинации «Меценат».
Церемонию вручения премии организует департамент труда и социальной защиты населения города Москвы.
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