В Москве вручат премию за вклад в развитие семейного устройства детей-сирот

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости . Торжественная церемония вручения премии города Москвы «Крылья аиста» за вклад в развитие семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоится 5 сентября в Государственном Кремлевском дворце. Как отмечают организаторы, целями премии, которая вручается уже пятый год, являются выражение общественного признания гражданам и организациям, внесшим особый вклад в развитие семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Москве и популяризация семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей.

В церемонии награждения примут участие мэр Москвы Сергей Собянин , члены правительства Москвы , видные общественные и государственные деятели, деятели культуры и искусства, усыновители, опекуны, попечители, приемные семьи города Москвы.

Лауреатам в 11 номинациях будет вручена статуэтка работы народного художника России Александра Рукавишникова , изображающая летящего аиста и беззащитного ребенка.

Лауреатами премии в одной из самых значимых номинаций «Семья года» стали три приемные семьи:

семья Галии и Алексея Бубновых , воспитывающая троих кровных, одну удочеренную и девять приемных детей;

семья Елены Пушилиной, воспитывающая одного кровного и четверых приемных детей;

семья Фатимы Бероевой, воспитывающая мальчика с тяжелой инвалидностью.

Также предусмотрена денежная премия каждой приемной семье-лауреату — это 1 миллион рублей.

Экспертная комиссия премии определила лауреатов и в номинации «Лучшая организация года». Здесь были выбраны лучший орган опеки и попечительства г. Москвы, лучшая организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лучшая школа приемных родителей, лучшая некоммерческая организация, а также средство массовой информации за лучшую работу по освещению темы семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В номинации «Персона года» премия будет вручена деятелю культуры за особый вклад в развитие семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Москве, а также государственному, политическому и общественному деятелю за особый вклад в развитие семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Москве.

Также избран лауреат в номинации «Меценат».

Церемонию вручения премии организует департамент труда и социальной защиты населения города Москвы.