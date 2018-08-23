Как правильно выбрать мебель для детской комнаты для мальчика: 45 уникальных интерьеров

Мебель для детской комнаты для мальчика

Как правильно выбрать мебель для детской комнаты для мальчика? Для оформления помещения нужно подходить основательно: в первую очередь она должна быть уютной и комфортной для ребёнка. От этого зависит его настроение, ведь в ней малыш будет проводить большую часть времени. Кроме этого, она должна быть безопасной, мальчики очень подвижны, и ничто не должно травмировать их во время игр. Прежде чем выбрать мебельные группы, следует учитывать, сколько детей будет проживать, их возраст, пол, а также стиль. Какие основные требования и на что обратить внимание при выборе мебельных групп, сегодня расскажем в этой публикации.

Уютная комната для двух мальчиков

Содержание статьи

1 Критерии выбора мебели для детской комнаты мальчика

1.1 Основное требование: устойчивость и надёжность

1.2 Комфортная эксплуатация

1.3 Красивый дизайн

2 Какая бывает мебель в детскую комнату для мальчика: фотопримеры готовых интерьеров

2.1 Самое важное для ребёнка − здоровый сон 2.2 Выбираем письменный стол в зависимости от возраста

2.3 Комплектность корпусной мебели для детской комнаты для мальчика

2.4 Основные достоинства модульной мебели

3 Какую мебель можно купить в детскую комнату для мальчика: рекомендации в соответствии с возрастом ребёнка

3.1 Комфортная мебель для комнаты дошкольника

3.2 Уникальные советы: как выбрать мебель в детскую комнату для мальчика-школьника

3.3 Особенности выбора мебели для комнаты мальчика-подростка

3.4 Как правильно расставить мебель в детской комнате для 2 мальчиков

3.5 Как обставить комнату для разнополых детей

4 Выбор мебели для детской комнаты мальчика-подростка в современных стилевых направлениях

4.1 Какая мебель подходит для стиля хай-тек 4.2 Дизайн мебели в стиле лофт

4.3 Автомобильная тематика в детской

4.4 Немного романтики, или как выбрать детскую мебель для мальчика в морском стиле

5 Заключение

Критерии выбора мебели для детской комнаты мальчика

Чтобы выбрать мебель для мальчика, важно учитывать основные требования, с помощью которых помещение будет не только комфортным, но и безопасным.

Основное требование: устойчивость и надёжность

Это важный критерий, поскольку мальчики очень активны и не отличаются аккуратностью. При выборе мебели руководствуются следующими критериями:

углы и грани детской мебели мальчика должны быть закруглены, особенно это касается маленькой комнаты;

желательно отказаться от предметов кустарного производства, отдавая предпочтение сертифицированным изделиям;

все элементы должны быть хорошо закреплены, чтобы в процессе активных игр ничто не травмировало ребёнка;

вся мебель должна быть изготовлена из экологически чистых материалов. Идеальный вариант — натуральное дерево или его более дешёвый аналог — МДФ.

Это важно! На безопасности ребёнка экономить нельзя. Только проверенные производители могут гарантировать высокое качество мебели согласно ГОСТам.

Комфортная эксплуатация

Мебель в первую очередь должна соответствовать возрасту ребёнка. Нельзя покупать предметы на вырост, для малыша производители дополняют кровать защитными бортиками. Современные модульные группы могут расти вместе с мальчиком. Специальные встроенные механизмы позволяют регулировать высоту стола, стула или длину кровати. Все мебельные группы должны быть комфортными в эксплуатации, чтобы ребёнок мог без труда использовать их.

Красивый дизайн

Основной критерий при выборе мебели для мальчика: она должна ему нравиться. Он ещё не понимает всех технических составляющих, например, насколько полезен ортопедический матрас. Старый письменный стол у него вызовет откровенную неприязнь, это отразится на успеваемости и характере. Нужно учитывать современные тенденции и мнение ребёнка при оформлении детской, только такая комната будет для него комфортной. Можно предложить сделать тематический дизайн, например, морской или автомобильный, в такую комнату мальчик с радостью позовёт друзей.

Грамотно подобранная мебель в комнату мальчика-подростка

Какая бывает мебель в детскую комнату для мальчика: фотопримеры готовых интерьеров

После того как родители определились, какая комната будет отведена под детскую, нужно начинать её обустраивать. Выбор мебельных групп зависит от площади. Для совсем маленьких помещений обратите внимание на мебель-трансформер. Это может быть диван-кровать или шкаф-кровать. Для больших комнат можно рассматривать двухъярусные комплексы со спальным и рабочим местом, спортивным уголком и игровой зоной. Примеры дизайна детской мебели для мальчика представлены в нашей фотоподборке.

Это важно! Правильно обставленная комната будет способствовать развитию творческих способностей мальчика и становлению его характера.

Самое важное для ребёнка − здоровый сон Кровать должна быть удобной, нужно выбрать такую высоту, чтобы под ней могли разместиться выдвижные ящики для хранения постельных принадлежностей.

Совет! Обязательно нужно выбрать ортопедический матрас по размерам кровати. Желательно купить и дополнительный съёмный чехол.

Каркас должен быть изготовлен из натуральной древесины или МДФ, это прочные и экологически чистые материалы. Все поверхности должны легко чиститься, чтобы с детства приучать ребёнка к уборке.

Выбираем письменный стол в зависимости от возраста

Для детской комнаты мальчика 5 лет можно рассматривать комплекты мебели с письменным столом. В это время начинается подготовка к школе, кроме того, за столом он может заняться любимым творчеством. В комплекте сразу нужно подбирать стул. Для дошкольника достаточно обычной модели, а вот мальчику школьного возраста следует купить кресло на колёсиках, желательно с возможностью регулировки высоты сиденья и положения спинки. При выборе письменного стола нужно руководствоваться следующими размерами:

для мальчика 3-6 лет высота не должна превышать 45 см;

для 6-7 лет — до 52 см;

для 8-10 — до 58 см;

для 11 лет — до 70 см.

Это рекомендованные средние параметры, при выборе высоты нужно учитывать индивидуальное развитие ребёнка.

Комплектность корпусной мебели для детской комнаты для мальчика

Корпусная мебель представляет собой закрытые со всех сторон конструкции. При её выборе нужно учитывать рост мальчика. Производители выпускают большое количество предметов с разной функциональностью и регулировкой:

пеналы;

гардероб;

комод для хранения спальных принадлежностей и белья;

рабочий и прикроватный столик.

С помощью корпусной мебели можно обустроить комнату максимально комфортно, принимая во внимание интересы и возраст ребёнка. Готовые наборы позволяют оформить детскую в одном стиле и создать уникальный интерьер.

Основные достоинства модульной мебели

Если корпусная мебель не вписывается по габаритам в детскую, присмотритесь к модульным группам. В комплект входят предметы разных размеров и стилевых решений, подобрать которые можно без труда под любое оформление детской.

Это следует знать! Основное преимущество модульных наборов — возможность самостоятельно подбирать элементы по необходимости. Например, дополнить комплект комодом с большой вместительностью.

Модульная мебель для детской комнаты мальчика собирается как конструктор, она практично заполняет любое помещение. С её помощью площадь используется максимально рационально. По мере роста ребёнка не придётся покупать новый гарнитур, достаточно добавить или заменить один или несколько предметов.

Какую мебель можно купить в детскую комнату для мальчика: рекомендации в соответствии с возрастом ребёнка

При выборе интерьера детской комнаты для мальчика необходимо, чтобы она соответствовала его возрасту. Для малышей можно оформить её в ярких красочных тонах, дополнить интересными картинками. Подростку такой дизайн не подойдёт, для него приоритетом становятся, с одной стороны, ультрасовременные направления, а с другой — более сдержанные направления. Отсутствие декора в таком возрасте будет только плюсом.

Комфортная мебель для комнаты дошкольника

Для совсем маленьких детей комнату обустраивают редко, в первые годы жизни они находится рядом с родителями. Только к трёхлетнему возрасту его могут переселить в свою комнату. Дизайн детских для мальчика отличается от девичьих. Преимущество в оформлении следует отдавать пастельным оттенкам без многочисленного декора. Обилие текстильных элементов делает комнату максимально комфортной. Из мебели у мальчика обязательно должны быть:

удобная кроватка;

небольшой столик со стульчиком для творческого развития;

спортивный уголок в соответствии с возрастом;

место для хранения игрушек, чтобы ребёнок с детства приучался к аккуратности;

шкаф для хранения одежды с удобными полочками и дверцами;

небольшой комод для белья и постельных принадлежностей по желанию родителей.

Уникальные советы: как выбрать мебель в детскую комнату для мальчика-школьника

Для мальчика школьного возраста можно выделить два периода: от 7 до 10 и от 10 до 12 лет.

Возрастные границы

Особенности выбора мебели

От 7 до 10 лет В этом возрасте можно зонировать пространство, например, чётко отделить рабочее место от игрового. Таким образом, мальчик будет понимать ответственность за учебный процесс.

От 10 до 12 лет Школьники предпочитают избавляться от детского интерьера, отдавая предпочтение взрослым вещам. Для большого количества тетрадок и книг следует установить дополнительные полочки, а также предусмотреть место для персонального компьютера. Если у мальчика появляется увлечение, например, музыкой, рисунком или спортивными секциями, следует продумать размещение инструмента, мольберта иди спортивного уголка.

Не стоит устанавливать в комнате большие шкафы для хранения вещей, мальчики в этом возрасте вряд ли будут поддерживать в них порядок. Лучше отдать предпочтение шведской стенке с различными снаряжениями или просто оставить свободное место.

Прекрасный выбор для этого возраста — модульные группы, мальчик сам может выбрать, какие предметы ему будут удобны в быту. В этом возрасте к ребёнку в гости приходят друзья, поэтому обязательно нужно дополнить оформление пуфами, креслом или стульями.

Особенности выбора мебели для комнаты мальчика-подростка

Угодить мальчикам в подростковом возрасте сложно, они категорически отказываются от любых предложений. В оформлении комнаты важно найти общий язык, родителям следует проявить мудрость и пойти на компромисс. При выборе дизайна комнаты нужно учитывать несколько факторов:

планировку, расположение окон и двери;

насколько освещено помещение в дневное время;

увлечения подростка;

финансовых возможностей родителей.

В таком возрасте уже недопустимы мишки на обоях и кровать в виде машинки. Подростку должна понравиться кирпичная стена в стиле лофт, она будет придавать брутальность пространству. Как альтернатива: оформить одну поверхность фотообоями с мистическими персонажами, космическими войнами или просто городами. Подросток сам должен выбрать, в каком интерьере ему находиться будет приятней. Нужно быть готовым, что ребёнок выберет тёмную цветовую гамму. Родители могут предложить разбавить её ярким текстилем на окнах и кровати, поставить торшер интересной формы, установить полочки для коллекционных предметов.

Как правильно расставить мебель в детской комнате для 2 мальчиков

На первый взгляд, кажется сложным размещение двух мальчиков в одном помещении. Нужно установить два рабочих стола, две спальные зоны и предусмотреть больше места в шкафу. Кроме того, должно остаться пространство для приёма друзей, физических упражнений и игр. Для такого случая дизайнеры предлагают несколько отличных идей для выбора мебели в детскую комнату для двух мальчиков:

самое популярное решение − двухъярусная кровать;

для детей с большой разницей в возрасте можно купить кровать-чердак;

отдельно для ребёнка старшего возраста поставить кровать или тахту.

Если останется немного места, целесообразно установить небольшой турник и шведскую стенку.

Как обставить комнату для разнополых детей

Если в семье подрастают разнополые дети, для их комфортного проживания прекрасный вариант — зонирование детской ширмой или перегородкой из гипсокартона. Каждый ребёнок будет иметь собственное пространство. При выборе детской мебели для мальчика и девочки в небольшую комнату следует остановиться на двухъярусной кровати. А также прекрасное решение − модульные группы, фасады которых могут быть оформлены в разной цветовой гамме. Для вещей девочки нужно сделать немного больше мест хранения.

Выбор мебели для детской комнаты мальчика-подростка в современных стилевых направлениях

Для малышей помещение можно сделать в пастельных оттенках. Из такого интерьера проще в будущем перейти в современное оформление, которое выберет ребёнок. Размещение детской мебели в интерьере комнаты мальчика-подростка представлено в нашей фотогалерее.

Какая мебель подходит для стиля хай-тек Многим мальчикам нравится стиль хай-тек, который отождествляет мужественность. Основные детали такого дизайна:

Предмет мебели

Описание

Кровать

Должна быть лёгкой, под ней можно установить небольшие ящички для хранения спальных принадлежностей. Как вариант — подвесная или на подиуме.

Шкаф

Дверцы в стиле хай-тек следует выбирать раздвижные, желательно с глянцевыми поверхностями без дополнительного декора. Обязательно нужно установить доводчики.

Письменный стол

Столешница изготовлена из стекла на хромированных ножках.

Стул

Дизайн стула можно выбрать поинтереснее, например, прозрачный из пластика по невысокой цене или офисный с металлическими элементами.

Дизайн мебели в стиле лофт

В стиле промышленного дизайна мебель должна быть изготовлена из древесины. В качестве декора, чтобы разбавить интерьер, можно использовать яркие подушки с 3D-вышивкой. Для хранения игрушек подойдут деревянные ящики.

Прекрасно впишется письменный стол с поверхностью из дуба, аналогичного исполнения должен быть и шкаф для одежды, и книжные полки. Их можно оставить в натуральном оттенке или покрасить чёрной или белой краской. Такой вариант будет оригинально сочетаться с кирпичными или бетонными стенами.

При выборе мебели в детскую комнату для двоих детей мальчиков очень органично впишется дубовая двухъярусная кровать с металлическими элементами. Если комната оформляется для одного подростка, можно поставить кровать из дерева, выкрашенного в графитовый тон.

Автомобильная тематика в детской

Если ребёнок выбрал автомобильную тематику, весь интерьер должен ей соответствовать. При выборе мебели в детскую комнату мальчика нужно обратить внимание на следующие детали:

спальное место в виде машинки;

на полочках можно поставить коллекции машинок, самолётов или паровозов;

на фасадах шкафа должны быть нанесены рисунки в соответствующей тематике.

Дополнят интерьер фотообои с крупным планом любимого авто.

Немного романтики, или как выбрать детскую мебель для мальчика в морском стиле

Мальчишки любят морскую тематику, прекрасное решение — кровать-чердак в виде корабля с палубой и штурвалом. Вся мебель должна быть изготовлена из дерева, включая письменный стол и столешницу. Цветовая гамма интерьера − преимущественно в голубых, синих, песочных и коричневых оттенках. Такой дизайн понравится мальчишкам, в нём будущие романтики будут мечтать о море и путешествиях.

Заключение

При выборе в каталоге мебели в детскую комнату обязательно нужно спрашивать мнение мальчика, особенно если он уже подросток. Однако выбор всё же следует делать в пользу экологичных, качественных и прочных комплектов. Надеемся, что наш подробный обзор будет полезен, и вы сделаете правильный выбор мебели в комнату ребёнка. Расскажите нам в комментариях, с какими трудностями вы столкнулись, оформляя детскую. А в завершение мы предлагаем посмотреть видеоподборку интересных идей для оформления комнаты маленького принца.