Как подготовить ребенка к школе: советы психологов и учителей

Многие родители волнуются, как их дети адаптируются к школе после летних каникул. Особенно переживают семьи первоклашек, ведь их любимые малыши впервые делают шаг во взрослую жизнь. О том, как перебороть страхи детей перед школой, когда начать переход на новый режим дня и как избежать дефицита внимания — в материале портала Москва 24.

Страх перед школой Прежде всего при выходе в школу ребенок (особенно это касается начальных классов) сталкивается с ожиданиями у родителей и учителей, которые зачастую гораздо выше его возможностей. Школа сейчас дает огромный список литературы на лето, а еще и задания по математике и русскому языку. Некоторые родители добавляют свои задачки, чтобы за каникулы ребенок «не отстал». Получается, что он все лето трудится, а если не работает или не сделал все до конца, то приходит с чувством вины, что гром грянул, а он что-то не выполнил (часто в школах летние задания не проверяются, но на совести ребенка этот камень висит).

Некоторые родители пытаются сделать так, чтобы ребенок понял материал, но при этом уходят от своих прямых обязанностей. Донести знания до учеников — это задача школы. Родители же должны обеспечить детям еще и продуктивный отдых: сходить в музей, на экскурсии, провести интересно время, поговорить о чем-то увлекательном — это ведь не менее полезно. Родитель формирует у ребенка отсутствие страха перед школой: дайте понять любимому чаду, что вы — его тыл, и если у него будут сложности, вы всегда готовы помочь.

Самое главное, что нужно дать ребенку за лето и особенно в последнюю неделю перед школой, — возможность отдохнуть. Если ребенок маленький и пока плохо читает сам или читает без удовольствия, можно завести традицию читать вместе с ним вслух. Важно не акцентировать внимание на том, что он обязан читать. Просто расскажите, какие интересные книжки есть дома, и предложите посмотреть их вместе.

А у учеников средней школы обычно проблем с адаптацией уже нет, они ходят в учебное заведение больше для общения со сверстниками и обменом эмоциями.

В старших классах основная забота — ЕГЭ. Ребята уже думают, какое направление выбрать, на какие предметы сделать акцент и куда пойти работать. Родителям важно не давить на подростков, а постараться прислушаться: дать совет, рассказать о своем опыте и поддержать в выборе будущей профессии.

Дефицит внимания Зачастую родители первоклашек очень волнуются, что в школе дети будут испытывать дефицит внимания. И правда, в течение шести-семи лет они были окружены любовью и заботой мам, пап, бабушек и воспитателей, а теперь попадают в жесткие рамки класса, где нужно сидеть за партой и поднимать руку только тогда, когда знаешь правильный ответ или хочешь попроситься в туалет.

На самом деле, это не совсем так. Дети первых-вторых классов — это люди, для которых школа является неким абсолютом. И они гораздо внимательнее относятся к учителю, чем к родителям. Мало внимания бывает тогда, когда дети сталкиваются с трудностями, а родители их не поддерживают и говорят: «Учительница сказала — значит, делай». Некоторые родители заставляют ребенка еще раз переписывать на чистовик, некоторые настаивают на выполнении дополнительного задания, чтобы закрепить материал.

Кандидат психологических наук, старший преподаватель кафедры проектирующей психологии Института психологии им. Выготского РГГУ Жанна Сугак советует родителям ни в коем случае не подменять собой школу. «Чтобы не было дефицита внимания, сохраните ваши личностные отношения c ребенком. Поговорите про то, что трудно, узнайте, с кем ребенок дружит, а с кем нет, какие в классе ребята. Спросите, какие сложности возникают и можете ли вы чем-то помочь. Не требуйте от ребенка того, что от него требует школа», — рекомендует Сугак.

Смена режима дня Дети за период каникул совершенно отключаются от привычной школьной работы. И, конечно, организованных детей, кто самостоятельно способен подстроиться под новый ритм, гораздо меньше, чем тех, кто натурально страдает от строгого режима.

Задача родителей — помочь ребенку мягко и гармонично перестроиться на школьные биоритмы, начать раньше вставать и ложиться спать. Заранее рассчитайте, во сколько вам придется поднимать ребенка в школу, и уже за неделю-две начинайте постепенно приучать его к новому режиму. Также важно разговаривать со школьником и объяснять, что теперь придется ложиться во столько-то и вставать во столько-то, чтобы он не воспринимал изменения как приказ со стороны родителей, а понимал важность перехода.

Помимо этого, в первый месяц обучения детям очень тяжело «отсиживать» уроки, особенно ярко это заметно в начальной и средней школе. Им сложно отвечать у доски и ежедневно выполнять домашние задания. Родителям в этой ситуации важно не ругать ребенка, а помочь организоваться, распределить время, подсказать, в какой очередности выполнить задания.

Переход в новую школу Если получилось так, что вы переехали в новый район, и ребенку приходится сменить школу, обязательно подготовьте его к адаптации в незнакомом коллективе. Желательно заранее поговорить с будущим классным руководителем, рассказать про ребенка, его особенности. Если, например, у него слабая нервная система, и он боится строгих учителей, нужно об этом предупредить и попросить учителя сообщать, если что-то пойдет не так. Важно устроить доверительные отношения со своим чадом, тогда он будет делиться всем, что происходит в школе, и не бояться рассказывать, если в классе его обижают. Ребенок будет понимать, что на его стороне есть взрослый, и тогда ничего не страшно.

Несмотря на все советы, самое главное, в чем нуждается ребенок — это ваша любовь. Любите своих детей не за то, что они хорошо учатся или примерно себя ведут, а просто за то, что они — ваши дети. Школа всегда потребует, а родители своей любовью поддержат. В таком тандеме ребенок не будет чувствовать себя брошенным, и процесс обучения станет в радость, как бы ни было трудно.