Эдгард Запашный показал, как отдыхает с дочками в Сочи «на полную катушку»

Артист вместе с девочками катался на аттракционах.

Директор Большого Московского государственного цирка известный дрессировщик Эдгард Запашный порадовал поклонников фото и видео с дочками. Артист улетел с девочками на море в Сочи. Звездный отец показал поклонникам, как они весело проводят время. Эдгард Запашный признался, что прокатиться на всех каруселях и аттракционах он не смог. А вот у дочек задора хоть отбавляй.

Втроем и на полную катушку😉🔥,

— забавно подписал фото и видео Эдгард Запашный.

«Молодцы! Такие счастливые, загорелые и полны эмоций! Отдых удался! 👍🤸», «Все-таки самое прекрасное зрелище, когда папа проводит время с детьми. Я своего мужа в такие моменты начинаю любить еще сильнее. Вы прям папа для подражания всем другим отцам», «Чудесный папа! 👍», «Молодец! Такие красивые маленькие принцессы! Огромная папина любовь и нежность. Молодец, настоящий мужик! 😀😀😀», «Как же здорово гулять с папой, когда за руку, светит солнце и все можно)))) Счастливое детское время!❤», — порадовались за звездную семью подписчики в Instagram.

Кстати, Эдгард Запашный отдыхает вместе только с дочками Стефанией и Глорией. Звездный папа не взял с собой в Сочи сына. Российская дрессировщица Карина Багдасарова решила узнать у звездного папы, почему на фото нет Даниэля. «Он остался дома — подготавливается к своему первому дню рождения ☝️😊», — честно признался Запашный.

К слову, недавно артист показывал забавное видео со своим сыном. Маленький Даниэль прыгает на батуте вместе с папой. Ребенку нравится такое развлечение — малыш заливисто смеется и улыбается на видео. Поклонники Запашного отметили, что малыш — точная копия звездного папы.

Вот как то так 😊 #даниэльзапашный #эдгардзапашный #запашный#мойсын #малышуня #моясемья #мойдом #люблютебя #любовь#myson #mybabyboy #family @danielzapashny @yaroslavna_viktorovna

Публикация от Эдгард Запашный🇷🇺 (@zapashny.ru)

7 Авг 2018 в 12:42 PDT «На папу похож😊👍сладкий малыш какой😍ттт на вас, растите здоровыми крепкими и счастливыми🙏😊», «Как мило😊 Вы такие классные😁Футболка у Даниэля — зачет👍», «Ну папин, папин конечно. …ребенок чудо, очень хорошенький, дай Бог здоровья!🙏❤», «Класс! Счастливое детство в папиных объятиях, детям больше ничего и не нужно!😍😍😍😍», «Счастливый папа, счастливый сынок, как здорово смотреть на вас Эдгард Вальтерович и вашего сына», «Такие ролики смотришь и улыбка сразу расползается)). Даниэль просто генератор позитива для всех!)» — отметили поклонники цирковой семьи в Instagram.

Взял на работу себе ещё одного заместителя: будет создавать беспорядки там, где все в порядке ☝️😉😍 #даниэльзапашный #татьяназапашная #запашные#семья#династия#заместитель #мойсын #мойзам #надоработать #цирк#mymom #myson #circus #zapashny #бмгц #люблю#любовь

Публикация от Эдгард Запашный🇷🇺 (@zapashny.ru)

12 Июл 2018 в 8:00 PDT Отметим, что директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный многодетный отец. У него две дочери — Стефания (2011 года рождения) и Глория (2013 года рождения). Девочек ему родила фитнес-инструктор Ольга Денисова . В марте женщина родила сына, но уже от другого возлюбленного. С новой избранницей Ярославной Эдгард Запашный познакомился в 2013 году, и довольно скоро пара начала совместную жизнь. Мама Эдгарда выбором сына, судя по всему, довольна. «Она добрая, спокойная, не то что мы, шебутные. Сын с ней счастлив, мне большего не надо!» — поделилась Татьяна Запашная с прессой. В конце августа 2017 года Ярославна родила Эдгарду сына, которого они назвали Даниэлем.

Даниэль не смог нам сказать и решил показать ☝️🎈 #моясемья #моидети#мояжизнь #моялюбовь #стефаниязапашная #глориязапашная #даниэльзапашный #запашные #эдгардзапашный #zapashnybrotherscircus #zapashny #myfamily #mybabys #сестрызапашные #любовь #детицирка

Публикация от Эдгард Запашный🇷🇺 (@zapashny.ru)

29 Июл 2018 в 1:14 PDT Фото: Instagram @zapashny.ru