Мальчика, найденного в рязанской поликлинике, назвали Кириллом

Ребенка-подкидыша, найденного в хозяйственной сумке в коридоре поликлиники №11, назвали Кириллом, сообщает ГТРК «Ока». За две недели мальчик окреп и весит уже 3,5 килограмма. За ним постоянно наблюдают врачи детской ОКБ: берут различные анализы — общие, биохимические, чтобы убедиться, что все в порядке.

Если полиции не удастся найти родителей Кирилла, то будут искать приемных.

Напомним, ребенка нашли в начале августа. По оценкам медиков, малыш родился буквально за час до обнаружения. После первичного осмотра мальчика на скорой помощи отправили в детскую клиническую больницу.