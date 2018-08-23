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Найденного в рязанской больнице младенца назвали Кириллом, оперативники продолжают искать его мать
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Найденного в рязанской больнице младенца назвали Кириллом, оперативники продолжают искать его мать 

62info.ru 1 час назад
Фото: 62info.ru
За две недели он окреп и весит уже 3,5 килограмма. Сейчас за ним присматривают врачи детской ОКБ. По словам заместителя главного врача по медицинской части Натальи Маревичевой, малыш растет, прибавляет в весе.
«Мы расширяем ему объем питания. Его обследуют, берут различные анализы: общие, биохимические, чтобы убедиться, что все в порядке», — рассказала доктор.
Оперативники не теряют надежды найти мать ребенка. Из зацепок — пустышка, которую нашли в сумке. Если родные не объявятся, Кириллу будут искать приемных родителей.
Напомним, новорожденного положили в дорожную сумку и оставили в коридоре 11-ой поликлиники.
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