Найденного в рязанской больнице младенца назвали Кириллом, оперативники продолжают искать его мать

За две недели он окреп и весит уже 3,5 килограмма. Сейчас за ним присматривают врачи детской ОКБ. По словам заместителя главного врача по медицинской части Натальи Маревичевой, малыш растет, прибавляет в весе.

«Мы расширяем ему объем питания. Его обследуют, берут различные анализы: общие, биохимические, чтобы убедиться, что все в порядке», — рассказала доктор.

Оперативники не теряют надежды найти мать ребенка. Из зацепок — пустышка, которую нашли в сумке. Если родные не объявятся, Кириллу будут искать приемных родителей.

Напомним, новорожденного положили в дорожную сумку и оставили в коридоре 11-ой поликлиники.