Арина Шарапова уверена: энергию детей нужно направлять в полезное русло

Образование — это постоянный поиск нового. Знаменитая телеведущая, социолог и педагог со стажем Арина Шарапова нового никогда не боялась и сама учиться не уставала. А несколько лет назад просто «заболела» темой дополнительного образования, поскольку четко поняла: к детям, которые увлечены и заняты делом, ничто дурное не пристает.

— Арина, вашей Школе искусств и медиатехнологий уже несколько лет. Вы не раз говорили, как талантливы ваши ребята. Они — особенные? Про поколение-то говорят как про потерянное.

— Дети обычные, нормальные. И мне не нравятся такие обобщения: ну почему сразу «потерянное»? Не согласна с этим, абсолютно! Дети, которые заняты, в порядке. Хотя я не раз слышала и и продолжаю слышать: ах, они же бедные, они так устают, у них столько уроков… А на самом деле у наших детей столько энергии, что на них пахать можно. И если не направлять эту бурную энергию в нужное русло, может случиться беда. Если детей не занимать полезным делом, они могут сами себя занять так, что мало не покажется.

— Как проходит обучение у вас?

Мы не учим, а, скорее, играем в учебу. Поэтому ребятам у нас интересно и легко. У нас несколько студий, ребята изучают вполне конкретные профессии, связанные с телевидением, — журналист, звукорежиссер, оператор. Им все интересно, глаза горят.

— А почему вы увлеклись темой образования?

— Когда родились внуки, я думала о том, как они будут расти, размышляла, чем они будут заниматься после школы… И вдруг поняла, что ответа на этот вопрос у меня нет. И завелась. Придумала школу, в которую дети могли бы приходить после школы основной.

У нас получают как чисто гуманитарные знания, так и изучают современные компьютерные разработки. Это общее детище нескольких организаций: нас поддерживают Департамент образования Москвы, факультет искусств МГУ и Институт русского языка им. Пушкина.

— Проект помогает детям определиться с будущим?

— Кому-то — да, кого-то просто занимает. У современных детей весьма условное представление и о рабочих профессиях, это меня тоже волнует. Нам-то раньше рассказывали о них в школе. О профессии же надо задумываться не в 30 лет, а лет в 13. И чем раньше детей будут в этом плане просвещать, тем лучше. Вот во Владимирской области, например, в школах работают аналоги нашего УПК.

Мы же наши УПК на долгие годы променяли на систему КПУ («куда папа устроит») и вырастили поколение немотивированных к труду людей, не желающих думать о том, что их ждет завтра. То, что сейчас такой подход меняется, дорогого стоит.

— Вы по жизни человек-позитив, так же позитивно и к переменам относитесь?

— Многие реформы проходят непросто, но надо понимать, что на пустом месте их не затевают, а если затеяли — значит, была в этом нужда. У нас же еще совсем молодая страна, мы все в определенном смысле присутствуем при смене миропорядка. И жить одним лишь сегодняшним днем нельзя, надо смотреть в будущее, а жить в нем предстоит нашим детям. Как мы их воспитаем, какое образование дадим — все это во многом определяет качество их будущей жизни.

СПРАВКА

Арина Шарапова — российская телеведущая, журналист, преподаватель и общественный деятель. Основатель, президент и руководитель Школы искусств и медиатехнологий, занимающейся творческим развитием детей и подростков.