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В центре Рязани врачи «скорой помощи» спасли задыхающегося мальчика
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В центре Рязани врачи «скорой помощи» спасли задыхающегося мальчика 

62info.ru 1 час назад
Сообщение о ЧП разместила рязанка, которая стала свидетелем происходящего.
«Сегодня на перекрёстке у Рязанской филармонии была свидетелем того, как маленькому мальчику стало плохо, он задыхался. Его мама пыталась оказать ему помощь, но ребёнку не становилось легче. Никто не мог понять, что делать. Вызвали реанимацию. В этот момент мимо ехала скорая, и увидев происходящее, бригада сразу свернула к происшествию и быстро спасла мальчика. Следом приехала детская реанимация. Через 5 минут мальчик уже был в норме. Большое спасибо врачам, за то что они так быстро, оперативно и качественно выполняют свою работу!» — написала она.
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