Мать разделенных сиамских близнецов обвиняют в плохом уходе за детьми

Семья Ячменевых из отдалённого села в Алтайском крае оказалась под пристальным вниманием прокуратуры , полиции и органов опеки. Интерес к ним у ведомств возник после того, как в эфире местного телеканала показали репортаж из села. В сюжете рассказывается, как супруги Елена и Виталий Ячменевы воспитывают своих дочек — сиамских близнецов. Как выяснилось, дети не посещают школу и уже год не были в ближайшем городе на предписанных врачами медицинских процедур — по словам Елены, дорогу плохо переносят как девочки, так и она сама. Узнав об этом, местные власти решили провести проверку — мать заподозрили в неисполнении родительских обязанностей.

Органы опеки и прокуратура одного из районов Алтайского края ведут проверку в отношении матери разделенных сиамских близнецов, единственных в регионе. Поводом для пристального внимания чиновников послужил сюжет, вышедший в эфире местных СМИ, где мать близняшек рассказала, что её особенным дочкам не хватает специально оборудованной коляски, в связи с чем они не могут посещать курсы реабилитации.

Сама женщина вместе с мужем ведут хозяйство и полностью обеспечивают потребности четырех детей. За шесть лет жизни близняшек семья предпочитала не обращаться за помощью к государству, да и теперь не понимает, чем их могут поддержать. Такая отшельническая жизнь побудила местные власти провести проверку — мать близняшек в невыполнении обязанностей по уходу за детьми.

Уникальный случай

Елена и Виталий Ячменевы живут в селе Самсоново Шипуновского района Алтая. Супруги воспитывают двух сыновей 17 и 12 лет и двух девочек-близняшек. В 2012 году беременной Ячменевой сообщили, что у неё родятся сиамские близнецы. В январе 2013 года в Алтайском крае была проведена первая успешная операция по разделению близнецов. Затем местные власти помогли многодетной семье расширить жилье и сделать ремонт. После этого внимание властей к родителям уникальных девочек сошло на нет.

Ещё в роддоме стало ясно, что близняшки на всю жизнь останутся инвалидами, но Ячменевы сдаваться не стали. Главное, что первых в Алтае разделённых сиамских близнецов удалось спасти.

«Меня прокесарили на раннем сроке, дети недоношенные. У них из-за этого мозг пострадал», — рассказывает Ячменева.

Одна из сестёр-близнецов, Виолетта, постоянно находится у мамы на руках, потому что долго лежать одна она не может — начинает плакать. Вторая близняшка Эвелина активно развивается, разговаривает и играет, но также не может ходить, а лишь ползает.

Когда девочки были ещё совсем маленькими, им были выделены специальные коляски. Но в ситуации с Виолеттой, которая даже сидеть не может, коляска никакого смысла не имеет.

С воспитанием детей супругам Ячменевым помогали теща и свекровь. Муж Елены Виталий работал оператором машинного доения и был на хорошем счету у руководства, но когда у супруги начались проблемы со здоровьем (онкология и артрит) уволился.

«Муж хозяйство развел, у него и пасека, и овцы, целый табун уже, и свиней мы держим, и птицу. Дома тоже хватает работы. Огород, теплица, с огорода мы маринуем, солим всё свое», — рассказала RT Елена.

Поскольку близняшки нуждаются в медицинской помощи, дважды в год Ячменевым приходилось ездить в город на реабилитацию, где им делают массаж и иглоукалывание в течение 16 дней. «Туда дети должны приехать вместе с мамой совершенно здоровые, без насморка, без кашля», — рассказала о правилах прохождения лечения мать.

Однако последний год семья не ездит на лечение из-за проблем со здоровьем самой Елены. Женщина перенесла операцию, после которой в течение трёх месяцев ей нельзя было поднимать тяжести.

«И вот в то время, когда я легла на эту операцию, мы сдвинулись с графика реабилитации. На реабилитации мне с двумя детьми надо ходить там по этажам, проходить иглоукалывание, массаж. Это же и очереди отстоять надо», — объяснила она.

Кроме того, девочки после поездок на дальнее расстояние часто заболевали. «Мы с температурой 40 градусов оттуда выезжали, по зиме, представьте. Нам говорили: карантин, всё, езжайте домой. Ну, а что? Доедете — доедете», — вспоминает слова врачей Ячменева.

Впрочем, к детям на дом регулярно приезжает районный педиатр, а в 2017 году осматривал невролог — делали УЗИ и сдавали кровь.

Нажили проблемы

В июле 2018 года в гости к Ячменевым приехали журналисты и сняли сюжет о быте семьи, с какими сложностями сталкиваются родители. В материале также была упомянута местная школа, куда Ячменева боится отправлять младшего сына — по её словам, потому что здание находится в аварийном состояние, сильно протекает крыша.

«Только сняли мы видео, буквально через два-три дня мне звонят из прокуратуры. Женщина молодая, только что отучилась, детей своих нет. Не понимает, что это такое», — вспоминает мама близняшек.

Помощник прокурора Шипуновского района Яна Дуброва попросила Ячменеву приехать в райцентр с детьми и документами, на что мать ответила отказом. По словам матери, в прокуратуре хотели наказать тех, кто не предоставил Ячменевым коляски для детей-инвалидов.

«Я говорю: да, понимаете, я никому-то зла не хочу. Выдали давно. Они уже и развалились маленько. Ну, будут деньги — купим себе свои сами», — пересказала RT суть разговора Елена.

На следующий день Дуброва позвонила снова и сообщила, что многодетная мать сама создала для себя проблемы.

«Вы не должны были снимать своих детей, а теперь вы себе проблемы создали», заявила матери помощник прокурора. «Я говорю: а что, я столько снимала, мне никогда никаких проблем не было. А она мне: ну, вот теперь они у вас будут», — воссоздает детали разговора Елена.

По словам Ячменевой, представитель прокуратуры не захотела войти в положение матери необычных детей.

«Меня так трясло всю, и мы вызвали медика нашего, чтобы сделать успокаивающий укол. У меня и слезы градом, я говорю: да это что за напастье такое? Вот требует и требует. Я что, должна сейчас всё бросить и побежать к ней с документами? Да на каком основании я ей должна отдавать документы детей? Я что-то совершила?», — до сих пор не может скрыть своего негодования женщина.

Вслед за звонком из прокуратуры Ячменевым позвонили и из социальной защиты администрации. Там поинтересовались, какую коляску они бы хотели. По словам Ячменевой, она ответила отказом.

«Я соцзащите сказала: мне от вас ничего не нужно. Такими способами, как вы предлагаете, я ничего от вас брать не буду. У нас есть коляски, нам выдал ВТЭК (Врачебно-трудовая экспертная комиссия. — RT), но по нашим галькам катать эту коляску невозможно. Колесики в разные стороны, она очень жесткая», — объясняет женщина.

Внезапная проверка

В начале августа в гости к многодетной семье пришли сотрудники опеки с проверкой. Они интересовались состоянием детей и тем, как их лечат.

«Что было дома — то было. Беспорядка не было, дети чистые, никто не плакал голодный. Все сытые, накормленные. Они посмотрели все комнаты: четыре спальни и зал. Всё им понравилось. Прямо мне здоровья пожелали, сказали: нам все у вас понравилось, вы такая молодец», — рассказывает Ячменева о визите сотрудников опеки.

И всё же звонки из прокуратуры и визиты опеки её сильно расстроили.

«Мы всё это преодолели. И дети болели, и я болела, уже хуже не было. Но мы выжили. Никто с голоду не умер, все сыты, и сама пекла, и сама стряпала, и корова была тогда. Шесть лет с детьми, такими проблемными, живя в деревне — нам только добраться до райцентра 50 километров, да всю весну такая грязь была, дорога ужасная», — делится своими переживаниями мать близняшек.

Ячменева опасается, что чиновники выставят её плохой матерью. Проверяющим не понравилось состояние близняшек. Якобы, девочки не соответствуют росту и весу. Причём, как отмечает Ячменева, инспекторы не учитывают, что девочки тяжело больны.

«Эвелина весит 15-16 килограмм. Щёчки у неё, ножки, всё. Она не худенький ребёночек. Она же двигается всё равно. Представьте, и на руках, и на ногах ползает. Но про Элю в заключении написали, что она не соответствует ни весу, ни росту и не сидит. А Эля сама сидит».

«Мама зря нервничает»

После надомной проверки Ячменеву вызвали повесткой на комиссию по делам несовершеннолетних, назначенную первоначально на 21 августа.

«Они приехали одновременно из прокуратуры и из детской комнаты милиции, принесли мне бумагу. Сказали: мы вас вызываем на комиссию, вы нарушили права детей, потому что не лечите», — рассказала многодетная мать.

Сейчас заседание перенесено на 4 сентября, за недостаточностью собранных материалов. Секретарь комиссии Тамара Попова не прокомментировала ситуацию для RT.

Помощник прокурора Шипуновского района Алтайского края Яна Дуброва подтвердила RT, что в настоящий момент проводится проверка по сообщению о необеспечении средствами технической реабилитации семьи Ячменевых. Она отметила, что в комиссию итоги проверочных мероприятий не передавались.

«При подтверждении факта неоказания помощи или патронажного сопровождения будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования», — заявила Дуброва.

Помощник прокурора района не имела информации о том, почему Елене Ячменевой пришла повестка на комиссию и почему сотрудники опеки без предупреждения приезжают с проверкой.

Заместитель главы администрации Шипуновского района по социальным вопросам Ольга Синцова также не смогла ответить RT, по чьей инициативе была начата проверка.

«Комментариев не даем, проверка ведется. Мама зря заранее нервничает, но комментировать работу комиссии по делам несовершеннолетних мы не можем», — отметила представитель местной администрации.

Поддержка, а не санкции

Уполномоченный по правам ребёнка при Губернаторе Алтайского края Ольга Казанцева подтвердила RT, что проверки профильных ведомств связаны с тем, что Елена Ячменева не предоставляет своим несовершеннолетним детям-инвалидам необходимое лечение.

Такая информация, по словам Казанцевой, поступила в комитет по образованию Шипуновского района, в результате чего была проведена проверка условий жизни близнецов. В её результате угроз жизни и здоровью детей не было выявлено.

«В настоящее время профильные ведомства организуют сопровождение семьи с целью поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Речь идет именно о поддержке, а не о санкциях в отношении семьи Ячменевых», — подчеркнула уполномоченный, заверив, что держит ситуацию на контроле.