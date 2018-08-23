Шестилетний мальчик заступается за свою младшую сестру и маму. Это Золото!

Сегодня я была в торговом центре с моими детьми. Почти 6-летним Эйрином и почти одномесячной Эдди. Мы гуляли, когда Эдди проголодалась. Я спросила Эйрина, не хочет ли он зайти в кафе и перекусить. Он согласился, и мы зашли в небольшое кафе и заказали его любимую курицу с кунжутом. Он приступил к трапезе, а я, прикрыв свою дочь легким шарфиком, начала ее кормить грудью. Эйрин ел своего цыпленка, когда рядом проходила женщина с ребенком, которая посмотрев на меня, стала злиться и закатывать глаза. Затем они сели за свой столик, но я увидела, как она снова смотрит на меня, а затем она подходит ко мне и говорит грубо: «Вы знаете, что в уборной есть стул для этого, моему ребенку не нужно видеть, как вы здесь кормите вашего ребенка, пока она ест». Я начинаю что-то говорить, когда мой сын вступает и говорит: «А мне не нужно видеть, как ест ваш ребенок, пока я ем?» Она говорит: «Она ест, не оголяя части тела». Он оглядывается на девочку и говорит: «Я вижу ее ноги, а мою сестру вам не видно вообще». Она спросила меня, позволяю ли я ему говорить так со взрослыми. Я сказала: «Как, честно?» Она снова сказала мне, что я должна пойти в уборную. Эйрин встал и подошел к ее столу, она спросила, что он делает, а он ответил (это заставило меня гордиться): «Я собирался помочь вам перенести еду в уборную тоже. Если вы думаете, что это нормально, чтобы моя сестра ела там… тогда это нормально и для вас — есть там ». Она сказала, что мой мальчик неуважителен. Я ответила ей, что мой мальчик хорошо образован в свои 5 лет.

Пожалуйста, поделитесь этим с вашими друзьями и семьей, чтобы они знали, что одна из лучших вещей, которую могут сделать родители для своего ребенка — это научить его защищать себя и свою семью!