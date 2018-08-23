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Крыса напала на двухлетнюю девочку в Петербурге
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Крыса напала на двухлетнюю девочку в Петербурге 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Девочку двух лет госпитализировали после нападения крысы. Животное из подвала жилого дома на улице Карташихиной прогрызло стену и пробралось в квартиру. Ночью грызун забрался в кроватку, где спала девочка, и укусил ее. Об этом сообщило сообщество Spb Today.
Жители дома № 13 по улице Карташихиной не раз обращались в службы по уничтожению грызунов с жалобами на крыс в подвале дома, но ответной реакции на жалобы не последовало. Возможно, пострадавший от укуса крысы ребенок станет достаточным основанием для того, чтобы обратить внимание на просьбы людей.
В одной из квартир дома 22 августа произошло ЧП — ночью в кроватку двухлетней девочки пробралась крыса и укусила ребенка за палец. Родители вызвали скорую, но оказалось, что антидот против укуса крысы есть только в Детской городской клинической больнице № 5 им. Филатова.
«Сейчас ребенок под наблюдением врачей», — говорится в сообщении.
Источник фото: vk.com/spb_today
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