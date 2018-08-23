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Дмитрий Дибров балует свою супругу сумасшедшими сюрпризами
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Дмитрий Дибров балует свою супругу сумасшедшими сюрпризами 

Teleprogramma.pro 50 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Полина Диброва, молодая супруга Дмитрия, ведет активный образ жизни: она занимается тремя их общими детьми, участвует в конкурсах красоты и путешествует по миру. И при этом всегда выглядит сногсшибательно. В одном из интервью Teleprogramma.pro она рассказывала, что считает главной своей работой — быть женой и мамой. И у нее это великолепно получается. Телеведущий души в ней не чает и старается регулярно удивлять.
Сегодня Полина поделилась в своем микроблоге радостью: Дмитрий увез супругу в короткий отпуск Монако. Для нее это стало абсолютной неожиданностью. Пара старается регулярно проводить время только вдвоем, но из-за плотного графика телеведущего и трех совместных детей сделать это удается не всегда.
Полина демонстрирует снимки, на которых запечатлена без косметики и при этом мама троих детей выглядит отлично. Она много внимания уделяет своей внешности, но к услугам пластических хирургов не прибегала и не планирует в ближайшее время.
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Женский форум
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