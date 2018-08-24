Почему женщине отказали в пособии на первого ребенка?

Как оказалось, мать ранее родила мертвого ребенка, поэтому формально не имела права на выплату, но прокуратура восстановила справедливость.

Молодая женщина стала мамой в марте и обратилась как положено в центр соцзащиты с заявлением о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребёнка, однако ей отказали по очень необычной причине: якобы это ребёнок не первый. Тогда она пошла в прокуратуру.

«Проверка показала, что формально чиновники были правы, — отметила старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина . — Дочь 2018 года рождения у женщины действительно является вторым ребёнком, однако её право на получение пособия на первого ребёнка реализовано не было, поскольку он родился мёртвым».

В результате вмешательства надзорного ведомства права женщины были восстановлены судом.