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Почему женщине отказали в пособии на первого ребенка?
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Почему женщине отказали в пособии на первого ребенка? 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Как оказалось, мать ранее родила мертвого ребенка, поэтому формально не имела права на выплату, но прокуратура восстановила справедливость.
Молодая женщина стала мамой в марте и обратилась как положено в центр соцзащиты с заявлением о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребёнка, однако ей отказали по очень необычной причине: якобы это ребёнок не первый. Тогда она пошла в прокуратуру.
«Проверка показала, что формально чиновники были правы, — отметила старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина. — Дочь 2018 года рождения у женщины действительно является вторым ребёнком, однако её право на получение пособия на первого ребёнка реализовано не было, поскольку он родился мёртвым».
В результате вмешательства надзорного ведомства права женщины были восстановлены судом.
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