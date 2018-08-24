10 фильмов об отношениях детей и родителей, которые должен посмотреть каждый

За просмотром этих фильмов вы не просто хорошо проведете ваш досуг, но и узнаете, как общаться с детьми в непростых ситуациях.

Не секрет, что родители и дети далеко не всегда понимают друг друга с полуслова. Часто в семье возникают конфликты, потому что одни считают себя достаточно взрослыми для принятия самостоятельных решений, а другие всегда лучше знают, что нужно ребенку. Посмотрите, как из сложных жизненных ситуаций вышли герои этих известных фильмов.

«Чумовая пятница» (1976)

Тэсс Колман и ее 15-летняя дочь находятся в крайне сложных и напряженных отношениях. Их взгляды отличаются буквально во всем: мать не разделяет вкусовые предпочтения дочери, а последняя негативно настроена против нового возлюбленного матери. После очередной ссоры они просыпаются и обнаруживают, что поменялись телами. Смогут ли они иначе посмотреть на жизнь друг друга и наладить отношения?

«Крамер против Крамера» (1979)

Тед Крамер постоянно работает и не замечает, как разваливается его семья. Жена, устав от вечной занятости и невнимания мужа, уходит от него и оставляет на него 6-летнего ребенка. Крамер вынужден справляться не только с бытовыми трудностями, но и с незнанием, как воспитывать маленьких детей.

«Мачеха» (1998)

Люк Харрисон уходит от жены к молодой Изабель и забирает с собой 12-летнюю Анну и 6-летнего Бена. Новая возлюбленная делает все возможное, чтобы завоевать любовь и доверие его детей. Однако Джеки, бывшая жена Люка, всячески пытается разбить их отношения и расположить детей к себе. Все меняется, когда Джеки узнает, что смертельно больна.

«Истинные ценности» (1998)

Семья Гальденов сталкивается с серьезной бедой: мать смертельно больна, и они должны просить дочь о помощи. Эллен, талантливая журналистка престижного нью-йоркского журнала, вынуждена пожертвовать карьерой, чтобы переехать к родителям и ухаживать за больной матерью. Ее ожидает долгий и сложный период, который поможет ей пересмотреть свои прежние взгляды на жизнь.

«Американская рапсодия» (2001)

В разгар «холодной войны», спасаясь от репрессий венгерских властей, молодые супруги вынуждены бежать в США, оставив на родине маленькую дочь. Позднее семья воссоединяется, однако воспоминания девочки о родителях крайне ничтожны. Им предстоит пережить множество сложных периодов, прежде чем вновь понять друг друга.

«Джуно» (2007)

Джуно, несовершеннолетняя ученица старших классов, неожиданно беременеет. Она понимает, что совершенно не готова к детям, и решает отдать ребенка на усыновление. С развитием беременности Джуно становится старше и мудрее в личностном плане и начинает более обдуманно относиться к своим поступкам.

«Комната» (2015)

Джой была похищена и заточена в закрытое помещение еще в подростковом возрасте. С тех пор она живет в небольшой комнате с 5-летним сыном, который никогда не выходил за пределы этого пространства. С годами любопытство мальчика становится сильнее, и Джой решает осуществить опасный план побега.

«Капитан Фантастик» (2016)

Бен Кэш и Лесли живут вдали от цивилизации и самостоятельно воспитывают детей, обучая их навыкам выживания, языкам и наукам. Стечение обстоятельств вынуждает их оставить родное жилище и отправиться в большой город. Справятся ли они со сменой образа жизни?

«2+1» (2016)

Жизнь главного героя Самуэля была проста и беззаботна, пока его бывшая возлюбленная не оставила на его попечение 3-месячного ребенка. Самуэль долгое время находится в поисках матери девочки, но, смирившись, решает воспитывать ее самостоятельно. Позднее, когда отец и дочь налаживают свой быт, появляется мать девочки, желающая забрать ее у отца.

«Леди Бёрд» (2017)

Кристина МакФерсон, будучи сложным подростком, всеми способами старается быть не похожей на других. Она учится в консервативной католической школе в небольшом городе и делает все, чтобы вырваться из провинции и поехать учиться в Нью-Йорк. Ее мечты и желания не разделяет лишь ее мать, отношения с которой складываются крайне сложно.