В Минздраве рассказали о здоровье детей школьного возраста в РФ

МОСКВА, 24 августа. / ТАСС /. Около 85% детей школьного возраста в стране здоровы или практически здоровы, поэтому принимаемые Минздравом России меры будут в значительной мере направлены на профилактику и сохранение здоровья детей. Об этом ТАСС директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России Елена Байбарина.

Некоторые заболевания традиционно ассоциированы с периодом обучения человека в школе: это проблемы со зрением, заболевания желудочно-кишечного тракта и проблемы с осанкой. По всем эти направлениям Минздрав России проводит направленную работу по профилактике.

"В целом по стране 85% детей здоровы или практически здоровы, имеют только функциональные небольшие нарушения. Эта цифра достаточно высока, но естественно мы работаем над тем, чтобы здоровье школьников улучшалось", — сказала она.

В пяти регионах РФ реализуется проект, направленный на развитие здоровьесберегающих технологий в школах. «Он получит дальнейшее развитие в рамках нового федерального проекта по развитию детского здравоохранения», — уточнила она. Кроме того организуются лектории для детей, для родителей, для семей, различные в регионах проводятся мероприятия по обучению, по поддержанию здорового образа жизни.

"Это очень существенно для здоровья не только в период обучения в школе, но и для последующего. Здоровый образ жизни помогает увеличить продолжительность жизни человека. Тот, кто смолоду понимает, что полезно двигаться, приучен вести активный образ жизни и ему радостно от этого, то и в дальнейшем он будет вести такой же образ жизни, и более того — он к этому приучит своих детей", — пояснила директор профильного департамента.

Здоровье школьников

Для сохранения зрения и осанки разработаны также санитарные требования к расположению парт в классе, соответствию размеров этих парт росту детей, которые будут за ними заниматься весь год. В санитарных нормах Роспотребнадзора также прописано, что детей, имеющих проблемы со зрением рекомендуется сажать на первые парты, а например, часто болеющих детей — рассаживать подальше от наружной стены.

Каждый год перед началом учебного года Роспотребнадзор проверяет готовность школ. По состоянию на 22 августа были обследованы 89% учебных заведений — там проводились также замеры уровней освещенности, взяты и исследованы пробы питьевой воды. Большую часть предписаний ведомства школа удовлетворила и исправила.

Еще одна группа проблем со здоровьем, которая может возникнуть у ребенка — заболевания ЖКТ. В России большое число детей школьного возраста имеет проблемы с лишним весом или диагностированное ожирение. Это связано в первую очередь с нерегулярным и неправильным питанием в школе, а также с избыточным употреблением сахара.

При этом Байбарина отмечает, что необходимо к этом проблеме подходить очень аккуратно. Конечно, большое число детей страдает избыточным весом, но мы не должны формировать стандарты невероятно худых людей. В противном случае у детей и подростков может возникнуть нервная анорексия, когда молодые люди перестают есть, доводя себя до истощения", — пояснила она. Чтобы предотвратить болезни, связанные с питанием, «должна быть борьба с употреблением фастфуда, сладких напитков, со всякими батончиками».

Минздрав выступает не просто за горячее питание, а за полноценные здоровые рационы, которые нравились бы детям. «Нам очень важно, чтобы в школах не было автоматов по продаже сладостей и сладких газированных напитков, разных снэков, которые неполезны для здоровья детей. Санитарными правилами и нормами не предусмотрено размещение этих автоматов, и нам бы хотелось, чтобы это правило всегда соблюдалось», — добавила глава профильного департамента.

Предотвратить нарушения осанки и проблемы с весом детям позволит также физическая нагрузка. Согласно приказам Минздрава, среди учеников школы не должно быть детей, которые длительно освобождены от физкультуры. «Поэтому у нас предусмотрены 4 физкультурных группы, с разной степенью нагрузки, которые предусматривают возможности достаточного движения для детей с различными заболеваниями. У нас нет такого, чтобы каким-то детям было бы запрещено вообще заниматься физической культурой», — уточнила Байбарина.

Современные дети

Кроме того правильно организованный режим питания и в целом режим дня, рабочее место школьника любого возраста поможет ему меньше уставать, быть более включенным в учебу, лучше усваивать школьный материал. Очень многое могут сделать не только медики, но и сами родители для того, чтобы помочь ребенку сохранить здоровье и быть более успешным в учебе и общении со сверстниками.

"Такое зло, как компьютерная зависимость у детей, это то, что тревожит всех медиков. Конечно, в наш век детей невозможно отделить от современных гаджетов, да это и не нужно, они должны всем этим уметь пользоваться, но во всем нужна мера", — убеждена Байбарина.

Компьютерные игры не должны вытеснять игры на свежем воздухе. «В свободное время ребенок должен играть в футбол не с джойстиком, а бегая на улице. Жизнь ребенка должна быть разнообразной и полноценной, и это ответственность родителей», — добавила она.

Большой вклад в сохранение детского здоровья вносит вакцинация детей. «Считать, что вакцинация не приносит пользы, что она вредна — опаснейшее заблуждение. Минздрав интенсивно работает вместе с правительством о расширении национального календаря для того, чтобы еще лучше наши дети были защищены от различных инфекций», — напомнила собеседница агентства.

Если ребенок не хочет учиться

Первоклассники, как правило, очень хотят в школу, им интересно новое, многим нравится, что к ним уже относятся не как к малышам. Кроме того, дети еще не знают на собственном опыте о всех тех требованиях, которые будет предъявлять к ним школьная система. Именно поэтому с нежеланием идти в школу чаще сталкиваются родители второклассников и более старших детей.

По словам семейного психолога «Московской психологической лаборатории 12» Натальи Беловой, бывают случаи, когда и будущий первоклассник не радуется открывающейся перспективе. В этом случае психолог советует вместе с ребенком искать интересное ему.

"В таких случаях я говорила: «С этим мы с тобой ничего сделать не можем. Давай попробуем искать какие-то радости в том, что сейчас происходит. Попробуй найти сам, никто за тебя этот смысл и радость не найдет, давай попробуй сам. Попробуй поискать — не просто заставлять себя действовать — а искать какие-то радующие или ценные, важные тебя действия», — рассказала психолог.

После этого ребенку нужно дать время на раздумье, не предлагать варианты, не давать тезисы. «Молчание родителей и учителей как раз лучше всего работают в этой ситуации», — уточнила Белова. Единственная и самая верная мотивация ребенка, по мнению психологов, — его собственная. Только в этом случае ребенок будет продвигаться в учебе, движимый собственным интересом, а не страхом или желанием получить за учебу подарок в конце четверти.

Если с нежеланием идти в школу сталкиваются родители подростка, то в этом случае, по мнению Беловой, можно спросить его самого о том, какие он видит альтернативы. «Можно пробовать учиться дистанционно, удаленно. Пусть попробует предложить свою систему обучения. Пусть он попробует рассказать, как он будет сдавать экзамены, кто будет его контролировать — предложить ему построить свою систему обучения», — считает эксперт.

Все инструменты для дистанционного и самостоятельно обучения доступны, и в этом случае будет два варианта, как отмечает Белова, либо он, действительно придумает оптимальную для себя систему, либо откажется от этой идеи.

Режим и рабочее место

Рабочее пространство первоклассника и более взрослого школьника очень важно для успеваемости и настроения ребенка. Правильно организованный режим дня и рабочее место школьника любого возраста поможет ему меньше уставать, быть более включенным в учебу, лучше усваивать школьный материал, и главное — сохранить здоровье. Ведь около 10 лет ребенку предстоит за выполнением домашних заданий проводить от 1,5-2 часов (как рекомендовано Роспотребнадзором для начальной школы) до 3,5 часов в старших классах.

Для того, чтобы избежать традиционно ассоциированных со школой болезней — искривления позвоночника и проблемы со зрением, достаточно выполнять несколько правил: источник света за столом должен быть слева (если ребенок левша, то наоборот — справа). Важно также, чтобы расстояние от глаз до книги или тетрадки составляло 40-45 см, лучше, чтобы книга при это была в наклонном положении. Сидеть необходимо так, чтобы ноги в бедренном и коленном суставах были согнуты под углом 90 градусов, а ступни касались пола (или другой опоры).

Психолог при этом отмечает, что важно, чтобы ребенок сам контролировал исполнение этих рекомендаций, об этом нужно договориться. «Ты можешь за этим следить сам, или мне нужно это делать? Договариваемся по времени какое-то время я контролирую, какое-то вообще не контролирую, ты сам контролируешь», — предлагает Белова. Если ребенка постоянно одергивают родители, он начинает чувствовать себя неуверенно.