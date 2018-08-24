Ошибки собаководов: Как не стать жертвой нападения своего пса? 

Недавно в Москве произошел ужасный случай: 9-летняя девочка угодила в больницу после того, как на нее напал питбуль, которого держала семья дома. Стоит отметить, что собака прекрасно ладила с ребенком до этого времени. Оказалось, что девочка попыталась согнать пса с дивана, повысив голос. Результат не заставил себя ждать: питомец набросился на малышку, несколько раз укусив за голову.
Оказалось, что мама с дочерью переехали в квартиру полгода назад, а собака до этого жила с нынешним гражданским мужем женщины более 4 лет. Видимо, пес заметил, что хозяин уделяет много времени новым жильцам и стал ревновать.
По словам руководителя Всероссийского общества ответственных собаководов, в такой ситуации хозяин обязательно должен донести до собаки, что ребенок важнее ее.
"Нередко к нм приходят люди, жалуясь на то, что собака нападет на ребенка. Но как только мы начинаем выяснять детали, оказывается, что животному слишком много позволяют дома. "
Среди распространенных ситуаций — ребенок сидит на диване, собака запрыгивает и отбирет игрушку у малыша. Как только ребенок пытается забрать игрушку назад, собака начинает проявлять агрессию.
Хороший хозяин должен согнать собаку с дивана, отобрать у нее игрушку и не допускать подобного поведения. Но, увы, чаще всего взрослые просто говорят ребенку «Наверное, ты сильно дернул игрушку у собаки, пусть играет.»
И хотя казалось бы, ничего страшного не случилось, животные понимают эту ситуацию иначе. Таким образом собаки могут проверять, чей статус в доме выше — животного или ребенка. И если хозяин заступится за питомца, значит, статус собаки выше.
Подбирайте не только по красоте, но и по характеру
Часто когда люди решают завести собаку, они не понимают всей ответственности, которая ложится на плечи хозяина. Стоит понимать, что собака — живое существо, а не запрограммированная игрушка. И даже в одном помете любой породы могут родиться как доминантные лидеры, так и послушные животные. Конечно, в семью, где есть дети, нельзя пристраивать доминантных собак.
Для того, чтобы подобрать собаку по характеру, следует либо довериться заводчику, либо отправиться на «смотрины» вместе с кинологом. Специалист сможет сразу сказать, какие задатки и характер щенка. Кроме того собака вам должна прийтись по душе.
Стоит также отметить, что хороший заводчик усыпляет щенков, если у них есть проблемы с психическим развитием. Это очередная причина, по которой следует покупать питомцев в качественных питомниках.
Чем воспитание отличается от дрессировки
Когда собака попадает в семью, она начинает устанавливать свое место. Если вы ведете себя правильно, то собака будет только в радость. А если вы забываете о воспитании собаки, то проблемы появляются в самый неожиданный момент.
Люди часто путают что такое воспитние и дрессировка. В школах для собак их дрессируют, обучая различным командам. А что касается воспитания, то оно проходит дома. Собака должна понимать, что ей нельзя бежать впереди хозяина, когда они отправляются на прогулку — так она начинает показывать, что она главнее хозяина. Бывает, что собаководы отдают собак на дрессировку на нескольких недель. Однако хозяева не понимают, что ее поведение не изменится от дрессировки. Все дело в том, что хозяин не показывает себя как лидер «стаи». Именно поэтому стоит не просто отдавать питомца в руки дрессировщика, но и тоже «перевоспитываться» вместе с собакой, чтобы научиться себя вести правильно с животным.