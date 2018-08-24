Ошибки собаководов: Как не стать жертвой нападения своего пса?

Недавно в Москве произошел ужасный случай: 9-летняя девочка угодила в больницу после того, как на нее напал питбуль, которого держала семья дома. Стоит отметить, что собака прекрасно ладила с ребенком до этого времени. Оказалось, что девочка попыталась согнать пса с дивана, повысив голос. Результат не заставил себя ждать: питомец набросился на малышку, несколько раз укусив за голову.

Оказалось, что мама с дочерью переехали в квартиру полгода назад, а собака до этого жила с нынешним гражданским мужем женщины более 4 лет. Видимо, пес заметил, что хозяин уделяет много времени новым жильцам и стал ревновать.

По словам руководителя Всероссийского общества ответственных собаководов, в такой ситуации хозяин обязательно должен донести до собаки, что ребенок важнее ее.

"Нередко к нм приходят люди, жалуясь на то, что собака нападет на ребенка. Но как только мы начинаем выяснять детали, оказывается, что животному слишком много позволяют дома. "

Среди распространенных ситуаций — ребенок сидит на диване, собака запрыгивает и отбирет игрушку у малыша. Как только ребенок пытается забрать игрушку назад, собака начинает проявлять агрессию.

Хороший хозяин должен согнать собаку с дивана, отобрать у нее игрушку и не допускать подобного поведения. Но, увы, чаще всего взрослые просто говорят ребенку «Наверное, ты сильно дернул игрушку у собаки, пусть играет.»

И хотя казалось бы, ничего страшного не случилось, животные понимают эту ситуацию иначе. Таким образом собаки могут проверять, чей статус в доме выше — животного или ребенка. И если хозяин заступится за питомца, значит, статус собаки выше.

Подбирайте не только по красоте, но и по характеру

Часто когда люди решают завести собаку, они не понимают всей ответственности, которая ложится на плечи хозяина. Стоит понимать, что собака — живое существо, а не запрограммированная игрушка. И даже в одном помете любой породы могут родиться как доминантные лидеры, так и послушные животные. Конечно, в семью, где есть дети, нельзя пристраивать доминантных собак.

Для того, чтобы подобрать собаку по характеру, следует либо довериться заводчику, либо отправиться на «смотрины» вместе с кинологом. Специалист сможет сразу сказать, какие задатки и характер щенка. Кроме того собака вам должна прийтись по душе.

Стоит также отметить, что хороший заводчик усыпляет щенков, если у них есть проблемы с психическим развитием. Это очередная причина, по которой следует покупать питомцев в качественных питомниках.

Чем воспитание отличается от дрессировки

Когда собака попадает в семью, она начинает устанавливать свое место. Если вы ведете себя правильно, то собака будет только в радость. А если вы забываете о воспитании собаки, то проблемы появляются в самый неожиданный момент.

Люди часто путают что такое воспитние и дрессировка. В школах для собак их дрессируют, обучая различным командам. А что касается воспитания, то оно проходит дома. Собака должна понимать, что ей нельзя бежать впереди хозяина, когда они отправляются на прогулку — так она начинает показывать, что она главнее хозяина. ​Бывает, что собаководы отдают собак на дрессировку на нескольких недель. Однако хозяева не понимают, что ее поведение не изменится от дрессировки. Все дело в том, что хозяин не показывает себя как лидер «стаи». Именно поэтому стоит не просто отдавать питомца в руки дрессировщика, но и тоже «перевоспитываться» вместе с собакой, чтобы научиться себя вести правильно с животным.