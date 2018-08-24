«Он никому не сказал, что их нашли»: мама пропавшей в Мокино девочки о ночи в поисках дочери

Настя читала в энциклопедии, что, если потерялся, нужно идти вдоль реки

В редакцию 45.ru написала мама одной из пропавших в выходные девочек. Как сообщалось ранее, сверстницы 2005 года рождения ушли в лес в Белозерском районе и пропали. Нашли детей на следующий день. Мама Насти Татьяна Минина рассказала, как пропали девочки и что ей пришлось пережить, проведя ночь в неизвестности.

— Около 20 часов 11 детей пошли поиграть в прятки в лесу. Все разбежались прятаться, а наши девочки захотели спрятаться получше, чтобы их дольше всех не нашли (ну, у них это получилось). Когда все дети собрались, девочки так не вышли. Начинались сумерки, там вообще в это время темно. Дети их кричали, и девочки кричали в ответ, но друг друга они не услышали. Тогда девочки вышли на дорогу, решили, что она ведёт в деревню, и пошли по ней. Оказалось, что дорога вела от деревни. Они сами не поняли, как заблудились, — рассказывает Татьяна.

Её дочь ездит в деревню в гости к бабушке и не ориентируется в лесу, подруга Алиса тоже не сразу поняла, что они заблудились. Телефоны обе девочки оставили дома, чтобы не потерять во время игр.

— Бабушка позвонила сразу нам, мы поехали в деревню, в поисках провели всю ночь. А девочки всё шли… Ночь была очень тёмная — хоть глаз выколи! И холодно было. Они вышли на какое-то поле, увидели стог сена. Местная девочка и предложила переждать ночь здесь (моя говорит, что и не догадалась бы). Разрыли с края стог и по очереди грелись, сначала одна в середине, потом другая, так и провели ночь. А с рассветом пошли дальше, — продолжает мама.

Настя предложила идти вдоль реки, чтобы прийти к какому-нибудь населённому пункту. Всю дорогу они шли, держась за руки, чтобы не потерять друг друга в темноте. Под утро девочки увидели макушку церкви и уже направились к ней, потом заметили машину рыбаков.

— Они только поздоровались, а он им: «Девчонки, да вас все ищут!». Рыбак сразу позвонил человеку в деревню с просьбой передать нам, что девочки с ним, но не все способны на сочувствие… Человек этот просто ничего никому не сказал. Девочки сидели в машине (рыбаки их покормили сразу) в надежде, что скоро за ними приедут. Так прошло несколько часов, они уже поспали в машине. Рыбаки переезжали с одного места на другое, потом заподозрили неладное, что детей долго не забирают, и позвонили уже другому человеку из деревни. Только тогда и узнали, что девочки нашлись, — вспоминает Татьяна. В это время в поисках участвовало уже 92 человека: спасатели, полиция, волонтёры и, конечно, родственники пропавших. Нашли детей в деревне Пухова в 30 километрах от Мокино.

— Это была самая длинная ночь в жизни. Ночь в поисках собственного ребёнка… Не дай бог никому. Теперь учим её мелочам: потеряешься и увидишь припаркованную машину — потрогай капот. Если тёплый — недавно на ней ездили, значит, где-то рядом люди. Они у машины рыбаков выхлопную трубу трогали, а она быстро остывает. Надо разговаривать с детьми! Мы всё время говорим с незнакомыми не разговаривать, а про лес ни разу не говорили, — добавляет мама.

— Я думала, она вся зарёванная, как я, а она нормально. Сказала, что держали себя в руках и обсуждали, что паниковать не нужно. Когда нашли их, хотелось заобнимать и ни в коем случае в таких ситуациях не ругать. Только обнимать, целовать и показывать, как он тебе нужен! — советует женщина всем родителям.

Главное правило поведения в лесу: если потерялся — не паниковать

Мы публикуем советы ГУ МЧС России по Курганской области о том, что делать, если ваш ребёнок пропал. Пусть такая ситуация никогда не произойдёт с вами, но эти правила должен знать каждый родитель.

Выработайте четкую инструкцию, как нужно действовать, если ребёнок только пропал:

Соберитесь, отбросьте все лишние мысли и продумайте очередность действий, не время для паники!Если ребенок пропал в супермаркете, торговом центре или любом другом общественном месте, немедленно обратитесь к охраннику, администрации, менеджеру зала. Чем быстрее будут взяты под контроль входы-выходы, тем меньше шансов, что ребенок покинет здание. Объявление по громкой связи позволит найти ребёнка, если он находится где-то среди людей, а при помощи охраны можно оперативно обыскать все укромные уголки здания. К тому же очень может помочь и служба видеонаблюдения, которая сегодня есть почти в каждом крупном здании. Если ребенок пропал в поезде, метро или другом транспорте, кричите как можно громче, чтобы ребенок вас услышал. Не стесняйтесь и не размышляйте, что о вас подумают другие — в критической ситуации это не имеет никакого значения. Важнее всего — быстро найти ребенка. Пока вы направляетесь к менеджеру зала, восстановите в памяти точные детали — во что был одет ребенок, какая у него была прическа, что в руках, что он мог снять из одежды. Если ребенок исчез из дома, быстро и тщательно переберите вещи ребенка. Ищите записки, дневники, подозрительные фотографии. Перелистайте книги и журналы в комнате ребенка. Обойдите всех соседей, не дожидаясь полиции, они могли что-то видеть или слышать. В тех случаях, если ребенок пропал в лесу, как можно быстрее подключите к поискам службы МЧС, лесников, кинологов. Если на территории есть водоем, то искать необходимо и в нем.

Что нужно делать, если ребенка нет уже несколько часов:

Обращайтесь за помощью в полицию сразу же! Поиски несовершеннолетних начинаются сразу, ни сутки, ни тем более трое суток ждать не нужно. Для обращения в отделение возьмите свежую фотографию, узнайте, во что ориентировочно может быть одет ребенок, возьмите свои документы и документы ребенка. Обязательно необходимо уточнить, где видели дочку или сына в последний раз. Если у ребенка есть сотовый, то необходимо обратиться к оператору — возможно, они смогут обнаружить его местонахождение по номеру телефона. Просите о помощи в поисках всех — соседей, друзей, одноклассников ребенка, сотрудников, а также в социальных сетях и на форумах. Поиски не должны прекращаться даже ночью. Чем меньше возраст ребенка, тем опаснее ситуация. Кто-то из родственников должен начать обзванивать больницы, приюты, автовокзалы, спецприемники и морги. Поисковые группы должны обследовать близлежащие парки, стройки, гаражи. Сообщите об исчезновении ребенка учителям, тренерам, руководителям внеурочных занятий. Возможно, кто-то из них видел ребенка или знает что-то полезное о его круге общения. Объявления с фотографиями о пропаже расклеивают в районе исчезновения, районе проживания и вдоль обычных маршрутов ребенка. Используйте все возможности СМИ: дайте объявления в газетах, на радио, местном телевидении, на сайтах и форумах. Обратитесь к специалисту с просьбой взломать профили ребенка в социальных сетях, его электронную почту, восстановить переписку. Постоянно контролируйте процесс поиска, который ведется органами полиции. Настаивайте на объявлении во всероссийский розыск и передачи ориентировки в районы и другие города.