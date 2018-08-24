В Агинском младенец едва не погиб в запертом автомобиле

Инцидент, о котором идет речь, произошел накануне в поселке Агинское. Родители одиннадцатимесячного малыша вышли из автомобиля, а дверь при этом захлопнулась и заблокировалась. В итоге в салоне ребенок остался в машине. Как сообщает «Чита.ру», на помощь незамедлительно прибыли спасатели.

По словам специалистов, малышу угрожала серьезная опасность, поскольку на момент происшествия на улице стояла жара.

Напомним, аналогичный случай, правда, с трагическим исходом, произошел в августе этого года в Подмосковье. Там женщина приехала на собеседование с пятилетним сыном. Ребенка она оставила в салоне авто с заблокированными дверьми и закрытыми окнами. Вернувшись на парковку, она обнаружила мальчика без признаков жизни. По предварительным данным судмедэксперта, смерть наступила в результате общего перегрева тела.

Фото: pixabay.com.