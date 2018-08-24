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Певица Рианна ждет ребенка
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Певица Рианна ждет ребенка 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Больше суток обсуждают в сети танец Рианны в платье широкого покроя, которое носят беременные девушки. Ри плясала и прикрывала шляпкой животик. Поклонники тут же заприметили, что размеры Ри-Ри в том самом месте заметно увеличились и поп-дива беременна первенцем. Некоторые даже начали поздравлять:
«Наша Рианна беременна. Я так счастлива»
«О, боже Ри-Ри ждет малыша, это так круто»
«У меня либо плохое зрение, либо она точно в положении» do-ya-luh-me-too-? 🇨🇺
A post shared by badgalriri (@badgalriri) on Aug 20, 2018 at 5:11pm PDT  Правда возможно поклонники поторопились и певица просто снова набрала вес. Но, если слухи подтвердятся, то очевидно, отцом ребенка станет арабский миллиардер Хассан Джамиль, с которым звезда встречается последние два года.
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