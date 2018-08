Певица Рианна ждет ребенка

Больше суток обсуждают в сети танец Рианны в платье широкого покроя, которое носят беременные девушки. Ри плясала и прикрывала шляпкой животик. Поклонники тут же заприметили, что размеры Ри-Ри в том самом месте заметно увеличились и поп-дива беременна первенцем. Некоторые даже начали поздравлять:

«Наша Рианна беременна. Я так счастлива»

«О, боже Ри-Ри ждет малыша, это так круто»

«У меня либо плохое зрение, либо она точно в положении» do-ya-luh-me-too-? 🇨🇺

A post shared by badgalriri (@badgalriri) on Aug 20, 2018 at 5:11pm PDT Правда возможно поклонники поторопились и певица просто снова набрала вес. Но, если слухи подтвердятся, то очевидно, отцом ребенка станет арабский миллиардер Хассан Джамиль, с которым звезда встречается последние два года.