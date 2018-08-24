Омичка, оставившая новорожденную дочь, пойдет под суд

34-летняя женщина родила прямо на улице, а после оставила ребенка лежать на земле. Местную жительницу обвиняют в совершении преступления по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Следствие предполагает, что 7 июня 2018 года женщина была на пустыре в Чкаловском районе. Она почувствовала наступления родов, однако не стала обращаться за помощью и родила прямо на улице. После этого она завернула дочку в ткань и оставила на земле, а сама ушла.

Младенца нашли прохожие. Они вызвали скорую, приехавшие врачи госпитализировали девочку в родильное отделение. Сейчас она находится в «Специализированном доме ребенка», здоровью новорожденной ничего не угрожает.

Мать ребенка вину полностью признала и сообщила, что пошла на такой шаг из-за отсутствия средств на содержание девочки.

Сейчас решается вопрос о лишении омички родительских прав. Материалы уголовного дела направили в суд для рассмотрения по существу.