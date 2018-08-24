Дочь Алены Хмельницкой растет копией своей звездной мамы

Пользователи Сети обсуждают сходство мамы и дочки.

Публикация от alxmel (@alxmel)

23 Авг 2018 в 10:25 PDT Моя Покахонтас! Лучший аквагрим за 8 лет!

— подписала снимок звездная мама.

Поклонникам очень понравился образ девочки, некоторые сочли ее похожей на Аватара, фею, девочку из будущего. Но большинство заметили поразительное сходство мамы и дочери.

«Вылитая мама! Вижу Алену Хмельницкую в «Сердцах трех»», «Алена, может быть, это удивительно, но в этом гриме она как-то особенно похожа на вас! И это здорово!», «На этой фотографии мамин клон! Взгляд ваш!»

— пишут фолловеры актрисы в Instagram.

Публикация от alxmel (@alxmel)

17 Июл 2018 в 8:00 PDT Напомним, 47-летняя Алена Хмельницкая дважды мама. С 1993 по 2014 год актриса была замужем за режиссером Тиграном Кеосаяном. В этом браке в 1994 году родилась дочь Александра, а в 2010-м на свет появилась маленькая Ксения.

Фото: Instagram @alxmel