Первый канал сообщил о «непристойном» поступке жительниц Приморья

Несколько жительниц Приморья были в неприглядном свете выставлены в эфире Первого канала, сообщает PRIMPRESS.

Женщины «засветились» в одном из новостных сюжетов телеканала. В репортаже рассказывалось о цветении лотоса в Хабаровском крае.

В частности, журналист упомянул ситуации, когда люди обращаются с этим редким цветком неподобающе. По словам корреспондента, местные экологи пытаются не допустить появления в Сети «вот таких снимков». И далее приводятся примеры:

«Модель из Волгограда, устроившая фотосессию с лотосом в качестве реквизита. Жительницы Приморья, которые думали, что их не видят, когда рвали букет. Хабаровчанка прятаться и не пыталась, выложив в Сеть фотографию с охапкой примерно из 20 краснокнижных цветов», — говорится в сюжете.

По словам автора, сорванный цветок лотоса живет не более 30 минут. А за его уничтожение по закону человека могут оштрафовать на 5 тысяч рублей.