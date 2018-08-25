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Первый канал сообщил о «непристойном» поступке жительниц Приморья
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Первый канал сообщил о «непристойном» поступке жительниц Приморья 

Primpress 16 минут назад
Фото: Primpress
Несколько жительниц Приморья были в неприглядном свете выставлены в эфире Первого канала, сообщает PRIMPRESS.
Женщины «засветились» в одном из новостных сюжетов телеканала. В репортаже рассказывалось о цветении лотоса в Хабаровском крае.
В частности, журналист упомянул ситуации, когда люди обращаются с этим редким цветком неподобающе. По словам корреспондента, местные экологи пытаются не допустить появления в Сети «вот таких снимков». И далее приводятся примеры:
«Модель из Волгограда, устроившая фотосессию с лотосом в качестве реквизита. Жительницы Приморья, которые думали, что их не видят, когда рвали букет. Хабаровчанка прятаться и не пыталась, выложив в Сеть фотографию с охапкой примерно из 20 краснокнижных цветов», — говорится в сюжете.
По словам автора, сорванный цветок лотоса живет не более 30 минут. А за его уничтожение по закону человека могут оштрафовать на 5 тысяч рублей.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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