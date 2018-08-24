О них говорят: самые красивые дети знаменитостей

Эти дети в представлении не нуждаются: они с рождения появляются на обложках глянцевых изданий и вызывают не меньший интерес, чем их звёздные родители. Как выглядят дочки и сыночки знаменитых мам и пап, в подборке News.ru.

Пользователи обсуждают повзрослевшего сына супермодели. Лукасу стукнуло 16 лет и ему вовсю прочат модельное будущее. Сын Натальи Водяновой и её первого мужа, английского лорда Джастина Портмана , вырос голубоглазым блондином. У парня уже есть девушка, с которой он познакомил всю семью. Наталья не раз с гордостью рассказывала, что старший сын стал для неё опорой и активно участвует в жизни её благотворительного фонда. Одна незадача: Лукас плохо говорит по-русски. Супермодель родила сына в 19 лет, малыш всё время проводил с мамой за кулисами показов, где все говорили на английском. Так она упустила момент, когда мальчик перестал понимать её родной язык.

Дочь Ренаты Литвиновой с 14 лет жила во Франции. Сейчас 17-летняя дочь актрисы переехала в Лондон, где учится в одном из престижнейших колледжей. Девушка выбрала актёрский факультет и уже снялась в нескольких короткометражках знаменитой мамы и своих друзей. А теперь Ульяной заинтересовался голливудский продюсер «Обители зла». Он сравнил красавицу с юной Миллой Йовович и пообещал порекомендовать коллегам приглашать её на кастинги.

Дочери Александра Малинина семнадцать лет. В четыре года, говорит Устинья, она написала первую песню, а два года назад выпустила дебютный альбом. Мама девушки хотела, чтобы та пошла по её стопам и стала врачом, но дочь захотела петь. Девушка училась в Баварии и не раз выходила на сцену вместе с отцом. Сейчас Устинья активно заявляет о себе, как о сольной исполнительнице, но пользователи настроены скептически: возможно, девушке не стоит петь? При этом никто не спорит: с внешними данными Устинье повезло.

Стеша Маликова , студентка МГИМО , не нуждается в представлении. Дочь Дмитрия Маликова имеет свою армию поклонников. И хейтеров, впрочем, тоже. Девушка регулярно дразнит фолловеров фотографиями, на которых она то загорает на яхте, то демонстрирует очередное платье. Критики считают, что наследница Маликова кичится деньгами, которых не зарабатывает. Стеша парирует: первый гонорар она получила в 12 лет, снявшись в рекламе. И да, спустила его на брендовую сумочку — родители были не против.

Виола Сюткина

Красавица-дочь музыканта оканчивает Сорбонну по специальности «режиссура театра». Причём, у неё уже есть один диплом: девушка отучилась в американском университете в Париже, где изучала историю искусств. Виола, по словам отца, мечтает ставить спектакли в разных театрах мира. Прежде чем поступить в Сорбонну, девушка советовалась с Галиной Волчек , которая знает Виолу с детства. Худрук «Современника» посоветовала ей набраться опыта и посмотреть мир, а уже после возвращаться домой и пробовать себя в профессии режиссера. У поклонников только один вопрос: как супруге Сюткина, тоже Виоле, удаётся выглядеть ровесницей дочери?!

Мария Кончаловская

16-летняя дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского расцвела и стала настоящей красавицей. За последний год девушка похудела на 30 килограммов! С детства Маша была полной: родители пытались контролировать вес дочери, но безуспешно. Только в подростковом возрасте Мария самостоятельно села на диету и избавилась от лишнего веса. Кончаловская уверяет, что актрисой становиться не собирается, она планирует поступать в Академию художеств.