В Омске будут судить мать, бросившую новорождённого младенца на улице

Прокуратура Ленинского округа Омска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летней омички. Она обвиняется в оставлении своего ребёнка в опасности, сообщает ригональная прокуратура.

По версии следствия, 7 июня 2018 году беременная женщина, находясь на безлюдной территории по улице Чайковского, почувствовала приближение родов. Она не захотела пойти в больницу, поэтому после рождения ребёнка завернула его в тряпку и ушла, бросив младенца на земле.

Через некоторое время новорожденный был найдет прохожими, которые вызвали бригаду скорой помощи. Ребёнка увезли в родильное отделение. Сейчас он находится в «Специализированном доме ребенка», его здоровью ничего не угрожает.

Женщина признала свою вину. Она объяснила, что бросила младенца, потому что у неё не было возможности его содержать. Сейчас органы опеки хотят лишить её родительских прав. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Омска для рассмотрения.