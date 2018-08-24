Отдавать или не отдавать ребенка в детский сад?

«Альпина. Дети» запустила проект «Мама в теме», который за 5 писем рассказывает все самое важное про детский сад, подготовку к нему и адаптацию.

Детский сад — первый настоящий выход из зоны комфорта. Гуляя во дворе или танцуя на дискотеке в мини-клубе на отдыхе, ребенок всегда знает, что мама где-то рядом, что она примет его сторону, защитит. Обычно до 4 лет малыш не сталкивается с понятием ответственности, опыта самостоятельной жизни у него еще нет.

Этот пробел может компенсировать детский сад. Здесь малыш учится считаться с мнением точно таких же мальчиков и девочек (а оно может не совпадать с его собственным!).

Но детский сад — не единственное место, где ребенок может социализироваться, не стоит списывать со счетов старые проверенные способы: песочницу во дворе, общение с соседскими детьми на даче и кружки по интересам.

Если под социализацией имеется в виду общение со сверстниками, ролевые игры с ними, то не во всяком детском саду для этого много возможностей. Та же самая игровая комната в ИКЕЕ , дача или ближайший сквер с постоянной компанией гуляющих мам с детьми могут дать вашему ребенку не меньше.

Ожидания мам от детского сада

Дисциплина и режим дня Не случайно режим дня используют как оздоровительную меру все больницы и санатории. Он способствует формированию стабильного психического и физиологического здоровья. А сбитый график приводит к отклонениям в организме и снижению иммунитета. И даже ненавистный тихий час можно воспринимать как урок терпения. Да, сейчас нужно посидеть тихо, но уже через час воспитательница снова позовет играть на улице. Тонкое искусство немножко потерпеть — вот чего действительно не хватает многим детям. Но не стоит воспринимать этот совет буквально. Не все специалисты сходятся во мнении, что ребенку необходим строгий режим дня.

Отступления от режима тренируют организм: время от времени малышу полезно ложиться спать поздно, пропускать завтрак, обед или ужин, переходить на летнее или зимнее время, то есть, создавать встряски, которые ломают налаженный ритм жизни.

Развитие ребенка

Дошкольный возраст — это своеобразное окно возможностей.

Современные детские сады (в особенности частные) предлагают большой спектр дополнительных занятий. Ребенок может учиться читать, заниматься танцами, посещать театральную и художественную студии и даже учить английский. И все это в стенах ОДНОГО родного садика.

Современные психологи (А. А. Венгер, С. П. Проскура и др.) считают, что 80% интеллекта формируется до 8 лет.

Можно развивать ребенка и без сада: заниматься дома, посещать кружки. Но это потребует от родителей много свободного времени и еще больше терпения: ведь все то, что в садике берут на себя воспитатели, придется делать самим.

Опасения мам Частые заболевания

В среднем ребенок, который ходит в садик, болеет 12 раз в год, а мама вынуждена каждый месяц брать больничный, и это минус. Часто бывает, что болячками, которые ребенок приносит из сада, перебаливают по очереди все домочадцы. Но у марафона детсадовских болезней есть и положительная сторона — укрепление иммунитета. Вот, как эту ситуацию комментирует доктор Комаровский:

Количество циркулирующих вирусов, а именно с вирусами связаны 99% респираторных инфекций, не бесконечно. Каждое перенесенное ОРЗ заканчивается формированием противовирусного иммунитета, уменьшая вероятность следующего заболевания. Эпидемии, например, гриппа, и вероятность заболеть с самим понятием «детский сад» не очень связаны — не «подхватим» болезнь от детей, так папа «принесет» грипп с работы. Вирусные инфекции, которыми ребенок «недоболеет» в детском саду, обязательно дадут о себе знать в школе.

Нежелательный лексикон

В группах детского сада встречаются дети из разных семей: благополучных и не очень. Общаясь, они обмениваются опытом и пополняют словарный запас иногда такими словами, от которых родители потом долго отучают своих малышей. Но набраться плохих манер ребенок может и на улице, и из телевизионных передач, и даже сын маминой подруги по секрету расскажет пару особенных слов. И если не в детском саду, то в школе ребенок обязательно начнет употреблять бранные слова, через это проходят все.

А вот приживется новая лексика или нет — зависит от поведения родителей.

Юлия Лосева, психолог:

Выход один — объединиться с родителями других детей и с педагогами. Можно предложить следующий метод: собрав вместе этих детей, расспросить их, какие оскорбительные выражения они могут вспомнить, и написать все это на бумаге. Потом символически эти слова уничтожить (можно закопать, сжечь, порвать). Таким образом дать понять детям, что все перечисленные бранные слова им никогда больше не следует употреблять.

Проблемы с питанием

«Не хочешь есть бутерброд, съешь хотя бы масло» — классический совет по питанию от воспитательницы детского сада. А еще молочная лапша, компоты из сухофруктов и, конечно, манная каша. Это меню в корне отличается от того, к чему ребенок привык дома.

Если в семье не принято заставлять есть, когда не хочется, в садике ребенок сталкивается с совершенно новым и иногда травмирующим подходом к питанию. В то же время привыкать к незнакомым правилам игры — часть воспитательного процесса. Важно, чтобы родители прислушивались к тому, что ребенок рассказывает о садике, и были готовы вовремя реагировать на неадекватное поведение персонала.

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