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Дети знают: Степан Колесников о динозаврах
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Дети знают: Степан Колесников о динозаврах 

Альпина Паблишер 27 минут назад
Степану 7 лет. И он знает толк в динозаврах! Мы запускаем рубрику «Дети знают», в которой наши маленькие читатели будут рассказывать о взрослых вещах (в которых разбираются иногда получше нас с вами).
В первой серии младший научный редактор издательства «Альпина нон-фишкн» Степан Колесников расскажет про динозавров: их мировом господстве, родственниках, костях, загадочной смерти и птицах («причем тут птицы?» — спросите вы? Смотрите и узнаете).
Две минуты чистой палеонтологической радости:
P. S. Помните этот график — «Когда вы знаете о динозаврах больше всего»?
Так вот, книга «Динозавры. 150 000 000 лет господства на Земле» может немного поменять ход вашей истории.
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