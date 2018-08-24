Дети знают: Степан Колесников о динозаврах

Степану 7 лет. И он знает толк в динозаврах! Мы запускаем рубрику «Дети знают», в которой наши маленькие читатели будут рассказывать о взрослых вещах (в которых разбираются иногда получше нас с вами).

В первой серии младший научный редактор издательства «Альпина нон-фишкн» Степан Колесников расскажет про динозавров: их мировом господстве, родственниках, костях, загадочной смерти и птицах («причем тут птицы?» — спросите вы? Смотрите и узнаете).

Две минуты чистой палеонтологической радости:

P. S. Помните этот график — «Когда вы знаете о динозаврах больше всего»?

Так вот, книга «Динозавры. 150 000 000 лет господства на Земле» может немного поменять ход вашей истории.