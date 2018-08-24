Попрошайка из Нижневартовска попал на Первый канал и в поле зрения СУ СКР

11-летний мальчик из Нижневартовска, которого зовут Слава Аникин, попал в программу Первого канала «Мужское/женское».

Ребенок с ранних лет ведет неподобающий образ жизни: не учится, попрошайничает, уходит из дома и спит в подъездах. Зарабатывает мальчик на дороге — моет фары и стекла, и продает ароматизаторы для машины. Слава говорит, что он «зарабатывает» по 1000-1500 рублей в день.

Мама ребенка не работает, ранее употребляла алкоголь. Отец — в другом городе, живет с новой пассией и не платит алименты. Семья состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и в органах внутренних дел . Мальчика уже не раз замечали в противоправных действиях.

В комиссии по делам несовершеннолетних по г. Нижневартовску отметили: «В поле зрения семья попала в 2015 году. Им оказали консультационную помощь и это помогло. Но затем ребенок снова попал „на карандаш“ в марте 2017 года. В отношение матери заведено 54 административных протокола. За последние 1,5 месяца мальчик совершал общественно-опасные деяния».

Руководитель СУ СКР по ХМАО — Югре поручил подчиненным запросить из органов системы профилактики актуальные сведения о положении дел в семье.

В ведомстве отмечают: «Для выяснения всех обстоятельств следственным отделом по Нижневартовску организована процессуальная проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям и бездействию родителей мальчика. Ход проверки поставлен на контроль. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».

Скорее всего, мальчику грозит спецшкола или интернат закрытого типа. Также стоит вопрос о лишении матери и отца ребенка родительских прав.