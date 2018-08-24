Родители детей-инвалидов запустили в Сети флешмоб

Всероссийская организация родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов (ВОРДИ) объявила о флешмобе в соцсетях. Он связан с жестоким убийством 9 августа 2018 года молодого человека с инвалидностью в Свердловской области.

Как рассказала «Ридусу» председатель совета ВОРДИ Елена Клочко, к «консолидации» можно прийти только с помощью диалога:

«Мы бы хотели обсудить с обществом те проблемы, которые нас сильно беспокоят, а именно: как наших детей и взрослых будут принимать в организациях образования, в социуме, в местах общего пользования, на культурных мероприятиях, на улице и т. д. <> и нам понятно, что это можно решить только в диалоге».

Активисты в своем обращении призывают родителей обычных детей и подростков к воспитанию в них понимания и доброты к тем, кто «слабее телом и духом»:

«Мы обращаемся к родителям обычных детей и подростков с просьбой подумать о воспитании в них понимания и внутренней доброты к тем, кто слабее телом и духом — это не только люди с инвалидностью, но и многие не умеющие постоять за себя и нуждающиеся в помощи — и старики, и дети».

И напоминают, что дети учатся у взрослых.

ВОРДИ объявила трехдневный траур в группах родителей детей-инвалидов в соцсетях по погибшему Димы Рудакова. « Разделяем скорбь его родных, и будем помнить 9 августа как день памяти пострадавших от жестокого обращения людей с инвалидностью», — отмечается в обращении.

Также общественники планируют инициировать внесение поправок в статью 63 Уголовного кодекса РФ («Обстоятельства, отягчающие наказание»). Они считают, что преступления против людей с инвалидностью, которые находятся в заведомо беспомощном состоянии, «заслуживают отдельного упоминания в законодательстве как показатель высшей степени деградации и упадка личности преступника, позволившего себе издевательство и насилие над человеком, который не может себя защитить».

«Мы пока это выпустили в общем обращении, но готовим письмо в органы власти по этому вопросу», — рассказала председатель ВОРДИ.

Объявленный в соцсетях флешмоб #ВОРДИдиалогсобществомберегитевсебечеловека уже набирает обороты. По словам Елены Клочко, сегодня ей «только ленивый не позвонил».

«Как и какими путями идти — это задача нашего ближайшего будущего», — подытожила Елена Клочко.