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В Китае 11-летний мальчик взорвал дома бомбу и лишился обеих рук
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В Китае 11-летний мальчик взорвал дома бомбу и лишился обеих рук 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
В китайской провинции Гуйчжоу 11-летний мальчик нашел взрывное устройство и подорвал его. Ребенка госпитализировали в критическом состоянии.
Как сообщает издание South China Morning Post, ЧП произошло 23 августа. Мальчик нашел бомбу, похожую на «железное яйцо», рядом с заброшенной фабрикой в деревне, где гулял с друзьями. Он забрал находку домой. Дядя ребенка запретил ему играть с подозрительным предметом. Тогда школьник бросил его на пол, произошел взрыв.
Мальчику оторвало обе руки. У него повреждения лица, груди и живота. Кроме того, у ребенка обнаружились множественные инфекции.
Полиция разбирается в истории происхождения взрывного устройства, передает "Уралинформбюро".
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