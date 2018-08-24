В Китае 11-летний мальчик взорвал дома бомбу и лишился обеих рук

В китайской провинции Гуйчжоу 11-летний мальчик нашел взрывное устройство и подорвал его. Ребенка госпитализировали в критическом состоянии.

Как сообщает издание South China Morning Post, ЧП произошло 23 августа. Мальчик нашел бомбу, похожую на «железное яйцо», рядом с заброшенной фабрикой в деревне, где гулял с друзьями. Он забрал находку домой. Дядя ребенка запретил ему играть с подозрительным предметом. Тогда школьник бросил его на пол, произошел взрыв.

Мальчику оторвало обе руки. У него повреждения лица, груди и живота. Кроме того, у ребенка обнаружились множественные инфекции.