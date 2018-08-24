В Башкирии мужчина украл 9-месячного малыша у бывшей жены

Папа отдал мальчика добровольно-принудительно, обошлось без скандала

В Нефтекамске судебные приставы отобрали у отца 9-месячного ребенка. Мальчика вернули матери.

Как оказалось, после развода молодая мама съехала от мужа вместе с малолетним сыном, предпочитая избегать лишних контактов с бывшим супругом. Однако в один момент ей все же понадобилась его помощь: женщина попросила отвезти ребенка в поликлинику. После этого она не видела малыша около месяца. Мужчина наотрез отказывался возвращать сына обратно. Далее родителям пришлось выяснять отношения в судебном порядке.

— Суд принял решение вернуть ребенка матери, и как только появился исполнительный лист, наши сотрудники оперативно выехали по адресу. Ребенка в присутствии участкового, органов опеки передали матери. Все обошлось без паники и скандала, — сообщает пресс-служба судебных приставов по РБ. — Если бы мы допустили какое-то промедление, то мужчина мог просто увезти ребенка в неизвестном направлении, и тогда бы пришлось заводить уже розыскное дело. А это в нашей практике — не редкость.