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Как хорошо вы знаете своего ребенка? Интервью Галины Боб и ее сына Льва
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Как хорошо вы знаете своего ребенка? Интервью Галины Боб и ее сына Льва 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Героями нового выпуска стали актриса сериала «Деффчонки» Галина Боб и ее трехлетний сын Лев.
В рубрике «Как хорошо вы знаете своего ребенка?» мы берем интервью у известных родителей и их детей, чтобы узнать, настолько ли хорошо мамы и папы знают своих чад или маленьким проказникам есть что скрывать.
Вопросы героям мы задаем по отдельности — так, чтобы никто не знал ответы друг друга.
В прошлый раз на наши непростые вопросы отвечала телеведущая Натали Неведрова и ее трехлетняя дочь Мари-Николь, а в этом выпуске вы узнаете много интересного о жизни и интересах Льва — сына актрисы Галины Боб.
Сын звездной мамы рассказал, кем хочет стать в будущем, о каком домашнем животном мечтает, откровенно признался, что делиться своими игрушками он не станет и что отношения с младшим братом порой у него совсем не складываются.
Как думаете, угадала ли Галина ответы сына? Об этом вы узнаете, посмотрев интервью наших героев в видео.
Благодарим семейное кафе «Андерсон» на Соколе за помощь в проведении съемки
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