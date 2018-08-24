Как хорошо вы знаете своего ребенка? Интервью Галины Боб и ее сына Льва

Героями нового выпуска стали актриса сериала «Деффчонки» Галина Боб и ее трехлетний сын Лев.

В рубрике «Как хорошо вы знаете своего ребенка?» мы берем интервью у известных родителей и их детей, чтобы узнать, настолько ли хорошо мамы и папы знают своих чад или маленьким проказникам есть что скрывать.

Вопросы героям мы задаем по отдельности — так, чтобы никто не знал ответы друг друга.

В прошлый раз на наши непростые вопросы отвечала телеведущая Натали Неведрова и ее трехлетняя дочь Мари-Николь, а в этом выпуске вы узнаете много интересного о жизни и интересах Льва — сына актрисы Галины Боб.

Сын звездной мамы рассказал, кем хочет стать в будущем, о каком домашнем животном мечтает, откровенно признался, что делиться своими игрушками он не станет и что отношения с младшим братом порой у него совсем не складываются.

Как думаете, угадала ли Галина ответы сына? Об этом вы узнаете, посмотрев интервью наших героев в видео.

Благодарим семейное кафе «Андерсон» на Соколе за помощь в проведении съемки