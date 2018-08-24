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Шестилетняя девочка заказала игрушек на 350 долларов, не сообщив родителям
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Шестилетняя девочка заказала игрушек на 350 долларов, не сообщив родителям 

Tlum.ru 1 час назад
Фото: Tlum.ru
Шестилетняя Кейтлин из Аризоны собиралась праздновать свой день рождения. Родители разрешили малышке самой выбрать себе Барби на сайте Amazon. Девочка выбрала, попросила маму проверить, когда доставят куклу, и… получила доступ к маминому аккаунту. После чего заказала все, чего ее душа желает, без ведома родителей.
На следующий день к дому приехал фургон, но вместо коробки с куклой Кейтлин получила десятки разных коробок с заказанными товарами — игрушками, настольными играми и так далее. Девочка, судя по фотографии, была вполне довольна происходящим, в отличие от родителей. Сумма покупок, совершенных Кейт достигла 350 долларов (почти 24 тысячи рублей)!
Родители на месяц оставили Кейтлин без Интернета в наказание, а через несколько дней девочка поняла, что все-таки совершила не очень хороший поступок. И тогда она решила отдать все игрушки в детский госпиталь, в котором сама лечилась, когда была маленькой.
В общем, за современными детьми нужен глаз да глаз, они могут и заказ сделать, и доставку заказать, и мало ли на что еще они способны! Ведь малыши не всегда понимают, что на эту сумму родители могли бы купить что-то действительно полезное и дорогостоящее.
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