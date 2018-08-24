Ещё
Полицейские вернули домой без вести пропавшую 13-летнюю девочку
Далее:
Читайте также:
Ещё

Полицейские вернули домой без вести пропавшую 13-летнюю девочку 

АиФ Кузбасс 29 минут назад
Фото: АиФ Кузбасс
В Анжеро-Судженске полицейские разыскивали пропавшую 13-летнюю девочку.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области, местная жительница, мать девочки, обратилась в полицию около 02:00 часов ночи. Она рассказала, что её 13-летняя дочь ушла из дома и не отвечает на телефонные звонки.
Пропавшую девочку искали всю ночь. Её местонахождение удалось установить только утром. Девочка рассказала, что отправилась гулять с друзьями по ночному городу. После прогулки они с подругой заночевали у сверстника, его родителей не было дома.
Профилактические беседы были проведены с родителями обеих девочек. В их отношении полицейские составили протоколы, им грозит штраф в размере до 500 рублей.
АиФ Кузбасс: последние новости
В Новокузнецке 4-летняя девочка гуляла одна на улице Цветы жизни. «АиФ – доброе сердце» может помочь ребенку Втройне счастливы. О жизни кузбасской семьи с тройняшками
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мисс Россия-1996»: как убили финалисток конкурса19
Звезды, переборщившие с пластикой4
Как выглядели доисторические красотки4
Звезды, заплатившие за славу смертью1
Привычки женщины, которая никогда не выйдет замуж24
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
05:36
Некрасивые мужья звездных красоток
Звёзды Красота
04:42
Звезды, заплатившие за славу смертью
Звёзды
16:08
Самые горячие тренды этой осени
Мода
12:11
Строгие правила для помощников звезд
Красота Звёзды
03:13
Звезды, которых ругают за фотошоп
Звёзды
03:42
«Мисс Россия-1996»: как убили финалисток конкурса
Красота
04:47
В чем вред частого мытья головы
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение