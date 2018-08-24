Полицейские вернули домой без вести пропавшую 13-летнюю девочку

В Анжеро-Судженске полицейские разыскивали пропавшую 13-летнюю девочку.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области, местная жительница, мать девочки, обратилась в полицию около 02:00 часов ночи. Она рассказала, что её 13-летняя дочь ушла из дома и не отвечает на телефонные звонки.

Пропавшую девочку искали всю ночь. Её местонахождение удалось установить только утром. Девочка рассказала, что отправилась гулять с друзьями по ночному городу. После прогулки они с подругой заночевали у сверстника, его родителей не было дома.

Профилактические беседы были проведены с родителями обеих девочек. В их отношении полицейские составили протоколы, им грозит штраф в размере до 500 рублей.