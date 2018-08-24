Пенсионный фонд: дети с неизвестными родителями получили право на социальную пенсию

С 2018 года в России введен новый вид социальной пенсии — для детей, оба родителя которых неизвестны. Размер новой пенсии с 1 апреля составляет 10360,52 рубля. Она выплачивается до достижения ребенком 18 лет, а в случае очного обучения — до его завершения, но не дольше чем до 23 лет. Выплаты зачисляются на отдельный номинальный счет, открываемый опекуном или организацией-попечителем, сообщает пресс-служба ОПФР по Тверской области.

Право на новый вид социальной пенсии имеют дети, оставленные в роддоме, а также найденные и подкинутые.