Ещё
Пенсионный фонд: дети с неизвестными родителями получили право на социальную пенсию
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пенсионный фонд: дети с неизвестными родителями получили право на социальную пенсию 

tvernews.ru 1 час назад
С 2018 года в России введен новый вид социальной пенсии — для детей, оба родителя которых неизвестны. Размер новой пенсии с 1 апреля составляет 10360,52 рубля. Она выплачивается до достижения ребенком 18 лет, а в случае очного обучения — до его завершения, но не дольше чем до 23 лет. Выплаты зачисляются на отдельный номинальный счет, открываемый опекуном или организацией-попечителем, сообщает пресс-служба ОПФР по Тверской области.
Право на новый вид социальной пенсии имеют дети, оставленные в роддоме, а также найденные и подкинутые.
Их рождение регистрируется по заявлению органов внутренних дел, органов опеки и попечительства, медицинской или воспитательной организации или организации социального обслуживания. До 2018 года дети, родители которых неизвестны, в отличие от детей-сирот, не могли получать пенсию по случаю потери кормильца, поскольку юридически никогда не имели ни одного из родителей.
tvernews.ru: последние новости
В Тверской области 3-летний малыш выпил жидкость для розжига Что потеряли гости рок-фестиваля "Нашествие"? Найди свою вещь В Вышневолоцком районе нашли молочные продукты с растительными жирами
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мисс Россия-1996»: как убили финалисток конкурса19
Звезды, переборщившие с пластикой4
Как выглядели доисторические красотки4
Звезды, заплатившие за славу смертью1
Привычки женщины, которая никогда не выйдет замуж24
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
05:36
Некрасивые мужья звездных красоток
Звёзды Красота
04:42
Звезды, заплатившие за славу смертью
Звёзды
16:08
Самые горячие тренды этой осени
Мода
12:11
Строгие правила для помощников звезд
Красота Звёзды
03:13
Звезды, которых ругают за фотошоп
Звёзды
03:42
«Мисс Россия-1996»: как убили финалисток конкурса
Красота
04:47
В чем вред частого мытья головы
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение