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«Открой мир»: праздник в честь регистрации региональной общественной организации прошел 22 сентября
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«Открой мир»: праздник в честь регистрации региональной общественной организации прошел 22 сентября 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
«Открой мир» — новая региональная общественная организация родителей детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Праздник по случаю регистрации организации прошел 22 августа в ДК Орджоникидзе.
Праздник посетили первые лица города. Специально по случаю регистрации организации, родители и дети подготовили небольшой концерт из 6 номеров, который растрогал всех зрителей в зале. В завершении все гости праздника вышли на улицу и в знак единства выпустили в небо шарики желаний. Также для гостей мероприятия был организован фуршет и мастер-классы, проводилось шоу мыльных пузырей, анимация от Ручного зоопарка, выставка детских и родительских работ.
Цели данного мероприятия — социализация детей с ограниченными возможностями здоровья, познакомить и сплотить родителей и детей, заявить о новой организации, которая помогает семьям с особенными детьми.
Фото: Архив «Открой мир»
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