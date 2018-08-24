В «Колючем садике» Ульяновска неизвестный онанист пугает маленьких детей 

Сведения о появившемся в сквере в центре Ульяновска извращенце, который мастурбирует на глазах у детей, в очередной раз появились в соцсетях.
Автор очередного поста сообщает, что на прогулке с дочками семи и четырех лет в сквере на пересечении Ул. 12 Сентября и Льва Толстого (Сквер Ивана Яковлева, народное название — «Колючий садик») встретили «странного молодого человека», который, по ее словам, «постоянно ошивается» там. Тот на расстоянии около пяти метров занимался самоудовлетворением, глядя на детей, пока автор поста не прогнала его.