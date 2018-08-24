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В «Колючем садике» Ульяновска неизвестный онанист пугает маленьких детей
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В «Колючем садике» Ульяновска неизвестный онанист пугает маленьких детей 

АиФ — Ульяновск 1 час назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Сведения о появившемся в сквере в центре Ульяновска извращенце, который мастурбирует на глазах у детей, в очередной раз появились в соцсетях.
Автор очередного поста сообщает, что на прогулке с дочками семи и четырех лет в сквере на пересечении Ул. 12 Сентября и Льва Толстого (Сквер Ивана Яковлева, народное название — «Колючий садик») встретили «странного молодого человека», который, по ее словам, «постоянно ошивается» там. Тот на расстоянии около пяти метров занимался самоудовлетворением, глядя на детей, пока автор поста не прогнала его.
АиФ — Ульяновск: последние новости
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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