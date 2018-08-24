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В Выборге ищут дочь педофила, которая пропала во время прогулки
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В Выборге ищут дочь педофила, которая пропала во время прогулки 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
В Выборге разыскивают 7-летнюю девочку, которая накануне ушла гулять и не вернулась домой. До этого на свободу должен был выйти отец ребенка. Он отбывал срок за совращение малолетних.
В полицию Выборга обратилась мама девочки. Она заявила о ее пропаже. Девочка ушла гулять в парк и не вернулась.
На ней были синие лосины, розовая парка с капюшоном, тельняшка и синие кеды. У нее была с собой кукла.
Биологический отец пропавшей девочки должен был выйти из тюрьмы. Мужчина отбывал срок за совращение малолетних, — сообщают Nation News
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