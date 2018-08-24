Детская ревность. Как поступать родителям?

Все семьи, в которых есть двое и более детей, рано или поздно сталкиваются с ревностью. И когда мы с мужем планировали второго ребёнка, то хорошо понимали, что старший может начать ревновать. Поэтому пытались сделать всё, чтобы этот период прошёл для нашей семьи наименее болезненно. Бывает так, что родители не очень хотят разбираться с детской ревностью. Изменения в поведении старшего ребёнка списывают на капризы и недостаток воспитания, упрекают, сравнивают, ругают. И это ещё больше усиливает проблемы либо загоняет их вглубь детской личности, где они остаются глубокими занозами родительской нелюбви. Но что же тогда делать?!

Как дети ревнуют?

Вот представьте, вы любите какого-то человека. Он вам очень дорог и важен, вы проводите с ним почти всё своё время и делитесь всеми печалями и радостями. И вдруг этот прекрасный человек приводит пред ваши очи ещё кого-то незнакомого вам и говорит, что теперь, кроме вас, он будет любить ещё и его, да и вы тоже обязаны его любить. И вот для вас теперь всё меньше времени, от ваших нужд часто отмахиваются, ваши чувства не замечают, а за возмущение и несогласие ругают и наказывают. Вот ту смесь обиды, растерянности, злости и отчаянья можно назвать ревностью. И маленькие дети испытывают именно это, только у них нет никаких инструментов, чтобы справиться с этим, они даже не знают, как называется то, что с ними сейчас происходит. И от этого им в тысячу раз тяжелее. И чем младше малыш, тем труднее ему справиться с собой. Дети до трёх лет воспринимают маму как единственный гарант своего комфорта и безопасности. Поэтому когда появляется ещё один ребёнок, который посягает на маму, оттягивает её внимание на себя, то у старшего малыша внутри множится тревога и страх, что он останется совсем один. После трёх лет, когда ребёнок постепенно знакомится со своими желаниями и возможностями, он очень хочет, чтобы всё, чего он желает, принадлежало ему, в том числе и мама. И появление соперника в этом возрасте вызывает много злости, с которой ребёнок не может справиться. Ему непонятно, почему нельзя стукнуть обидчика, чем он так всем важен и нужен?! И только в 5-7 лет, когда начинают формироваться межполушарные связи в головном мозге, ребёнок постепенно осознаёт смешанные чувства — это когда «Очень на него злюсь и хочу его стукнуть, но при этом сильно люблю и поэтому не буду». В этом возрасте обычно ревность проходит значительно легче и спокойнее.

Как проявляется детская ревность?

Детская ревность очень разнообразно проявляется, она всегда дёргает родителей за очень болезненные струны. Мы часто срываемся и ругаем детей за такое поведение.

Злость и агрессия на соперника. Дети до трёх лет могут стукнуть, укусить младшего брата или сестру. Те, что постарше, могут стать очень капризными, требовательными. Только уложишь младшего спать, как старший начинает шуметь и будить младенца. Иногда от трёх-четырёхлетних детей поступают предложения унести новорождённого обратно в больницу, отдать соседям или даже угрозы убить.

Упрёки маме. Совсем маленькие дети начинают много плакать или кричать. Дети, уже умеющие говорить, могут сообщать маме, что она их теперь не любит и т. д.

Вредность. Кажется, что ребёнок всё делает назло, пытается вывести вас из себя.

Регресс в развитии. Ваш большой и умненький трёхлетка вдруг начинает сосать палец или требует кормить его с ложечки, а бывает и того хуже, перестаёт проситься в туалет и с завидным постоянством начинает мочить штаны.

Болезни. Когда деткам совсем трудно выражать свои чувства, когда им запрещено злиться, кричать, вредничать и как-то пытаться возвращать себе маму, то они начинают болеть. Частые ОРВИ, ослабленный иммунитет, плохой сон — всё это попытки хоть как-то обратить внимание взрослых на то, что малышу сейчас очень трудно и он нуждается в поддержке. К сожалению, иногда болезни — это единственный способ получить от взрослых тепло и ласку.

Всё это проявления детской ревности, а точнее, крик о том, что ваш старший и некогда любимый ребёнок перестаёт чувствовать себя важным и ценным для вас.

Что происходит с родителями?

Помню, когда я принесла из роддома нашего второго сына, то мой старший четырёхлетний ребёнок казался мне очень большим. Сравнивая его с младенцем, я думала, что мой первенец уже такой самостоятельный и умный. Поэтому мы с готовностью переключаемся на более маленького малыша, заботимся о нём, посвящаем ему своё время. А старший ребёнок в это время переживает внутри себя трагедию и одиночество. Мы очень злимся, когда видим проявление ревности у старших детей. Внутри звучит: «Ну он же должен понимать, что этот маленький. Он должен любить своего младшего брата/сестру, он должен с ним делиться, он должен о нём заботиться!». То есть мы наделяем старшего ребёнка, которому всего 3-5-10 лет, качествами взрослого человека. Эта ноша не по возрасту. Это нам, родителям, важно не забывать, что первенец — тоже ребёнок.

Как помочь ребёнку пережить ревность?

Ждите младшего вместе. Приобщайте старшего ребёнка к ожиданию братика/сестрёнки. Только не в контексте: «Вот он родится, будете вместе играть», а ближе к реальности: «Когда он родится, он будет очень маленьким и беспомощным. Нам с тобой нужно будет позаботиться о нём». Никогда не забуду, как мой старший сын рассматривал снимки УЗИ, радовался, что там видно нос. А по утрам они с младшим перестукивались через мой живот. В этом было столько интереса и радости!

Подчёркивайте значимость старшего для вас. Когда вы вернётесь из роддома с пищащим свёртком, то первым делом возьмите на ручки своего первенца. Именно он скучал по вам больше всех, именно он ждал вас всем сердцем. Ему сейчас не интересно, что там за существо копошится в конверте, он очень хочет в объятия своей мамы. Придя домой, отдайте новорождённого отцу, а сами обнимите своего старшего, но такого ещё маленького ребёнка.

Приглашайте старшего ребёнка ухаживать за младенцем. Учите своего первенца заботиться о младшем. Это не должны быть директивные указания: «Возьми то, дай это», это должен быть процесс приоткрывания дверцы в мир заботы и бережности: «Смотри, какой он маленький, давай погладим ему спинку. Он ещё не умеет сам играть, давай развлечём его. Он очень хрупкий, давай будем с ним осторожны» и т. д.

Проводите время наедине с первенцем. С появлением младшего у вашего старшего ребёнка должно появиться только его время с мамой. Это когда вы не отвлекаетесь на нужды младенца, а целиком и полностью погружаетесь в общение со старшим. Это может быть неспешное укладывание спать, когда вы обнимаетесь и болтаете о разном, или вечерняя прогулка только для вас вдвоём.

Позвольте старшему снова стать маленьким. Особенно это полезно при регрессе. Старшие дети вдруг начинают «агукать» и проситься на ручки или требовать кормить себя с ложечки. Позвольте им ещё чуть-чуть побыть детьми. Своего старшего сына, крупного пятилетнего мальчика, я пеленала в просторную простыню и качала на руках. Потом мы вспоминали, каким он был маленьким, рассматривали его детские фото и рассуждали о том, какое это было прекрасное время. Я будто добаюкивала своего старшего сына.

Избегайте сравнений. Не стоит сравнивать детей в духе: «Малыш такой спокойный, а ты в детстве много плакал». Старший ребёнок должен быть уверен, что его младенчество для вас так же ценно.

Ревновать нормально

И даже несмотря на все эти способы, дети ревнуют. И задача родителей не убрать ревность, а выдержать её и помочь ребёнку справиться с этим сложным чувством. Если ваш трёх-пяти-семилетний ребёнок видит, что вы заботитесь о нём, стараетесь сохранить с ним отношения, ищете подход, то это будет для него лучшим доказательством вашей любви. Возможно, сейчас он вредничает и злится, устраивает истерики, цепляется за вас. И если в этом поведении вы прежде всего будете видеть крик о помощи, а не дефект воспитания, то впоследствии ваш ребёнок будет очень благодарен вам за то, что в это сложное для него время вы были рядом с ним, а не против него.