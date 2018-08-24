4 совета, как справиться с трудным поведением ребенка и сохранить свои нервы

Что такое трудное поведение? Откуда оно берется и где взять эффективные методики, чтобы ребенок меньше ныл, дрался и злился?

Этим летом в Москве в очередной раз прошел ежегодный городской пикник Selfmama Day. «Летидор» принял в нем участие и организовал лекцию для родителей. Приглашенным спикером стала Вика Дмитриева — мама троих детей, блогер, основатель «Школы адекватных родителей». По профессии Вика социолог, много лет занимается социологией и психологией детства.

Специально для гостей Selfmama Day Вика прочитала лекцию на тему «Как справиться с трудным поведением ребенка, сохранив нервные клетки». Мы послушали выступление и публикуем его краткий конспект. Уверены, что он поможет вам чуть лучше разобраться в этом непростом вопросе.

Вика Дмитриева

Главное, что должен запомнить каждый родитель, — в воспитании детей не может быть всегда и все идеально. Дети будут ныть, кричать, плакать. Эту мысль желательно принять как данность, и тогда вам станет намного проще встречать сюрпризы, которые ждут вас на крутых виражах родительства.

Допустим, мы приняли эту установку, теперь давайте разбираться, что такое трудное поведение ребенка.

Для начала надо усвоить, что понятие «трудное поведение» — вещь субъективная.

Кто-то считает, что трудное поведение — это когда трехлетка приходит на детскую площадку и все крушит, забирается на самую высокую горку, толкает детей. Другие не видят в таком поведении трагедии и переживают за своего тихоню, который совсем не общается со сверстниками, а на детской площадке сидит на лавочке с мамой.

Для бойких, темпераментных родителей невыносимо, когда их малыш полчаса натягивает колготину, в то время как расслабленные, неторопливые взрослые отнесутся к этой ситуации спокойно и будут терпеливо ждать и попивать кофе.

Чтобы было проще реагировать на трудное в вашем понимании поведение, постарайтесь представить, что это не ваш ребенок.

Проверено, этот метод работает. Как только вы включите фантазию и вообразите, что ваш Сережа на самом деле не ваш, а, скажем, вашей подруги, относиться к его капризам и выходкам станет проще.

Теперь давайте разберемся, в чем же кроется основная причина трудного поведения, которое вас не устраивает.

Первая причина — проблемы в семье

На эмоциональное и физическое состояние ребенка сильно влияют отношения внутри семьи. Например, у нас с мужем проблемы, мы ссоримся, не разговариваем друг с другом. Что происходит с ребенком? Он считывает эмоциональный фон и… уходит в болезни, истерики, нытье.

Почему? Потому что это единственный способ сплотить родителей.

Ребенок понимает: как только он заболевает или закатывает скандал, родители становятся одной командой.

Причина вторая — у родителей не налажены отношения с ребенком

Что такое отношения родителей и ребенка? Это моменты, когда мы общаемся друг с другом просто так: дурачимся, обсуждаем новые мультфильмы, вместе гуляем. Это ситуации, когда нам ничего не нужно от ребенка, и мы общаемся с ним просто так, а не для того, чтобы он сделал уроки, убрал игрушки или съел обед.

Для того чтобы у нас сложились, казалось бы, такие простые отношения, нам необходимо быть в ресурсе. То есть банально находить душевные и физические силы на такое общение.

Когда у нас много сил, мы намного спокойнее реагируем на капризы и проступки ребенка.

Приведу пример. Когда мы не выспались, достаточно ребенку пролить стакан молока… и мы готовы взорваться. Когда же мы бодры, нас не мучают внутренние неразрешенные проблемы, мы отреагируем на ту же ситуацию совсем по-другому.

Какой делаем вывод? Дело не в том, что ребенок ведет себя плохо, дело в нас. Если мы буквально на ровном месте срываемся, наше душевное равновесие нарушает любая мелочь, спросите себя:

когда я в последний раз чувствовала себя счастливой просто так, независимо от разных обстоятельств и поступков детей?

Когда родители прорабатывают свои проблемы, их отношения с детьми качественно улучшаются, и трудное поведение уходит само собой.

Так что, если ребенок ведет себя плохо, всегда начинайте не с него, а с себя.

Третья причина — завышенные ожидания родителей

Родители часто предъявляют к детям слишком большие требования. Мы не можем оценить, что нытье, драки, пристрастие к гадким словечкам на определенных этапах развития — норма.

Давайте рассмотрим эту тему подробнее и определим рамки «дозволенного» плохого поведения для каждой возрастной группы.

От 0 до 3 лет В этом возрасте не стоит ждать от ребенка ничего. Лобные доли, которые отвечают у человека за самоконтроль и дисциплину, еще не созрели, а значит, ребенок не всегда может следить за своим поведением. Это, конечно, не значит, что мы должны игнорировать его проступки и отложить воспитание на несколько лет. Нет, просто не стоит ждать мгновенного эффекта.

То, что мы вкладываем в малыша в возрасте от 0 до 3, совершенно точно проявится в 4 или 5 лет.

От 3 до 5 лет В этот период ребенок может проявлять агрессию — толкаться, царапаться, кусаться. Агрессия дана ему от природы, и ее надо отработать.

Что еще нормально в этом возрасте? Истерики, нытье. Это не значит, что мы должны радоваться, когда он истерит. Но и огорчаться не стоит.

От 6 до 7 лет Время гадких словечек и обзывательств. Физическая агрессия отходит на второй план, и в дело вступает агрессия вербальная. Мы, как родители, продолжаем свою воспитательную миссию, обращаем внимание ребенка на то, как говорить можно, а как нельзя. Но не устраиваем панику, если малыш по сто раз в день обзывается «попами» и «какашками».

То, что сейчас он так ругается, не значит, что из него вырастет бескультурный, неуправляемый взрослый.

Также в этом возрасте дети часто говорят, что хотели бы уйти из дома. Особенно когда мы, родители, их ругаем. Что делать в этой ситуации? Никогда не говорить: «Иди, откуда пришел», «Скатертью дорожка», «Никто тебе тут не рад». Единственный вариант ответа только такой: «Я понимаю, что ты злишься, ты расстроен. Но у нас одна семья, из нашей семьи никто не уходит».

Что еще нормально в этом возрасте? Абсолютная неспособность ребенка поставить себя на место другого человека. Так что, когда мы говорим: «Представляешь, как Маше плохо, что ты отобрал у нее игрушку», — ребенок совсем не понимает, о чем речь. Его мозг еще не созрел настолько, чтобы усваивать такие сложные абстрактные схемы.

Около 7 лет 7 лет — очень любопытный возраст, когда ребенок начинает играть с нами в игру «Правда-неправда».

90% детей в этом возрасте обманывают. Чем это обусловлено? Чем больше у ребенка запретов, тем больше он будет врать.

Дети скрывают от нас правду, когда боятся быть за нее наказанными.

Подростки

Помните, что подростки вам не принадлежат. Подростковый кризис — самый тяжелый кризис в жизни человека. И нам надо считаться с этим.

Взрыв гормонов, изменения во внешности, психологическая сепарация от родителей, которая часто выливается в необдуманные поступки… Подросток своим плохим поведением (грубости, провокации, ранний секс) доказывает, что он другой, что он не похож на нас.

Что делать родителям в это время? Быть рядом, поддерживать по мере сил, следить, чтобы ребенок не доходил до края (не допускать ухода в зависимости). И заняться собой…

Подростку, так же как и малышу, важно, чтобы родители были счастливы и самодостаточны.

А чтобы нам было проще справиться с плохим поведением детей на всех этапах взросления, надо запомнить несколько работающих лайфхаков.

4 способа справиться с трудным поведением ребенка

Убираем негативное подкрепление

Что мы обычно делаем, когда ребенок ударил сверстника или нагрубил на улице незнакомому человеку? Всей семьей принимаемся его ругать на чем свет стоит. И что же ребенок? Он получает от нас огромную дозу внимания и обратной связи. Он доволен! Он добился того, чего хотел.

Если он получает такую грандиозную обратную связь, когда делает что-то плохое, в каком направлении он будет развиваться? Ответ очевиден.

Теперь другая ситуация. Малыш полчаса сидел в тишине, играл с другими детьми или лепил из пластилина. Затем он довольный собой подбегает к маме и показывает свое творение. И что же мама? Не поднимая глаз от телефона, процеживает: «Молодец, давай дальше». И это все? Все, чем мама может поощрить малыша за полчаса тишины?

Ребенок быстро смекнет, когда он получает больше внимания от родителей: стоит сделать что-то нехорошее, как вся семья будет с бубном трястись над ним…

Поэтому, во-первых, убираем негативное подкрепление. Если ребенок провинился, мы выказываем ему неодобрение, но не доводим его до абсолюта. Зато, когда ребенок сделал что-то хорошее, мы радуемся так сильно, как умеем. И делаем это искренне.

Оставляем время для индивидуального общения с ребенком

30 минут в день. Ваш малыш должен знать, что, независимо ни от чего, это будет его время с вами. И мы в это время не гладим вещи, не готовим обед, не обсуждаем дела с мужем. Только мы и ребенок.

Когда малыш знает, что у него есть законные полчаса наедине с родителем, ему не надо добиваться нашего внимания с помощью проказ и капризов.

Разрешаем ребенку ныть и вести себя плохо

Как мы уже отметили, нытье на определенном этапе развития — это нормально. Но и мы, как родители, имеем право не слушать капризы, поэтому я предлагаю такой выход из ситуации.

Как только малыш начинает плакать, вы его не ругаете, а говорите: «Ты можешь поплакать, но я не хочу это слушать, поэтому сейчас я надену наушники и буду наслаждаться музыкой, а ты можешь пока поныть в свое удовольствие».

Через некоторое время ребенок перестанет капризничать, так как поймет, что на его концерт никто не смотрит.

Этот метод отлично работает с детьми от 3 до 7 лет.

Общаемся с ребенком в игровой форме

Дошкольники, как известно, воспринимают информацию лучше, когда она подана в игровой форме. Когда ребенок разбросал игрушки и противится их убирать, мы не рявкаем на него «А ну, быстро собрал все», а предлагаем ему игру: «Так, сейчас команда чистюль должна быстро закатить свои машинки в гараж».

Увидите, так дошкольники намного охотнее откликаются на такие просьбы взрослых.

Что НЕ стоит делать, чтобы справляться с трудным поведением ребенка

Не советую спасаться с помощью кофе и «винишка». Алкоголь и кофе — сильнейшие депрессанты, которые только усугубят плохое настроение.

Так что выход один — заботиться в первую очередь о себе, подпитывать свой ресурс, чтобы его хватало на «качественное» общение с детьми.

И тогда, вполне возможно, проблемы с трудным поведением уйдут сами собой.

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «В Контакте» и «Одноклассниках»!