2-летний мальчик из Краснодара был госпитализирован с химическим ожогом пищевода

Краснодар. 24 августа — Новая Кубань. Инцидент произошел в поселке Зеленопольском под Краснодаром, сообщают СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

По предварительным данным, 2-летний мальчик выпил жидкость для мытья машины. Родители ребенка обратились в Центральную больницу Динского района, которая располагается ближе к их дому. Малыша госпитализировали с отравлением и химическим ожогом пищевода.