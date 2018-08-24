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2-летний мальчик из Краснодара был госпитализирован с химическим ожогом пищевода
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2-летний мальчик из Краснодара был госпитализирован с химическим ожогом пищевода 

Новая Кубань 3 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 24 августа — Новая Кубань. Инцидент произошел в поселке Зеленопольском под Краснодаром, сообщают СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.
По предварительным данным, 2-летний мальчик выпил жидкость для мытья машины. Родители ребенка обратились в Центральную больницу Динского района, которая располагается ближе к их дому. Малыша госпитализировали с отравлением и химическим ожогом пищевода.
В пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю сообщили, что по данному факту проводится проверка.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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