Ещё
В Ленобласти ищут бесследно пропавшего мальчика
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Ленобласти ищут бесследно пропавшего мальчика 

Ivyborg.ru 28 минут назад
Фото: Ivyborg.ru
Об этом информируют источники «ПолитЭксперта» в правоохранительных органах. Об исчезновении ребенка стало известно накануне вечером.
Как стало известно, 23 августа в полицию обратилась жительница села Копорье, которая рассказала, что рядом с парком у магазина «Петрович» пропал 8-летний мальчик. При этом мать ребенка не смогла точно сказать, когда видела его в последний раз, так как находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Известно, что рост мальчика около 160 сантиметров, смуглое лицо, кареглазый, светло-русые волосы. В день инцидента на нем была надета спортивная куртка и брюки, красная футболка.
В настоящий момент полиция опрашивает возможных очевидцев, которые могли бы сообщить возможное местоположение мальчика. Выясняются причины исчезновения ребенка. Отмечается, что ранее мальчик не убегал из дома.
Ivyborg.ru: последние новости
В Выборге ищут дочь педофила, которая пропала во время прогулки Прооперирована девочка, которая выстрелила себе в глаз в Никольском Пять вещей, которые не пригодятся в школе, но вы всё равно их купите
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мисс Россия-1996»: как убили финалисток конкурса19
Звезды, переборщившие с пластикой4
Как выглядели доисторические красотки4
Звезды, заплатившие за славу смертью1
Привычки женщины, которая никогда не выйдет замуж24
Видео
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
05:36
Некрасивые мужья звездных красоток
Звёзды Красота
04:42
Звезды, заплатившие за славу смертью
Звёзды
16:08
Самые горячие тренды этой осени
Мода
12:11
Строгие правила для помощников звезд
Красота Звёзды
03:13
Звезды, которых ругают за фотошоп
Звёзды
03:42
«Мисс Россия-1996»: как убили финалисток конкурса
Красота
04:47
В чем вред частого мытья головы
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение