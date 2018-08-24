В Ленобласти ищут бесследно пропавшего мальчика

Об этом информируют источники «ПолитЭксперта» в правоохранительных органах . Об исчезновении ребенка стало известно накануне вечером.

Как стало известно, 23 августа в полицию обратилась жительница села Копорье, которая рассказала, что рядом с парком у магазина «Петрович» пропал 8-летний мальчик. При этом мать ребенка не смогла точно сказать, когда видела его в последний раз, так как находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Известно, что рост мальчика около 160 сантиметров, смуглое лицо, кареглазый, светло-русые волосы. В день инцидента на нем была надета спортивная куртка и брюки, красная футболка.

В настоящий момент полиция опрашивает возможных очевидцев, которые могли бы сообщить возможное местоположение мальчика. Выясняются причины исчезновения ребенка. Отмечается, что ранее мальчик не убегал из дома.