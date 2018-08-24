Общественники хотят изменить закон после убийства инвалида в Березовском

Жестокое убийство инвалида в Березовском может стать причиной внесения поправок в Уголовный кодекс. С соответствующей инициативой выступили представители Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет, об этом сообщает в пятницу, 24 августа, «АиФ-Урал»

Всероссийская организация родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов (ВОРДИ) высказалась об ужасном убийстве 20-летнего жителя Березовского Дмитрия Рудакова группой подростков. Сообщение от лица организации на своей странице в «Facebook» опубликовала председатель регионального отделения ВОРДИ Татьяна Флеганова.

В тексте родителей призывают воспитывать своих детей так, чтобы они были внимательны к тем, кто слажбе них (не только инвалиды, но и дети, пожилые) и умели сострадать: «Мы думаем, что виной этого страшного происшествия служат непонимание и неумение нашего общества осознать присутствие в нашем общем мире людей с инвалидностью как людей с человеческой ценностью каждого, имеющего свои особенности, но и свое достоинство. Наши дети и взрослые с инвалидностью не способны причинить осознанный вред окружающим, не совершат преступления и убийства, не станут наркоманами и не знают многих человеческих грехов. Впрочем, и радостей человеческих у них меньше, чем у человека без инвалидности, а трудностей и героического их преодоления — много больше».

В организации напоминают, что поведение детей во многом копируется у взрослых, а значит, родителям также необходимо воспитывать в себе толерантность: «Подумайте об этом, пожалуйста, прежде чем выказать недовольство присутствием детей с инвалидностью в детском саду, летнем лагере или в классе, который посещает ваш ребёнок — ведь дети учатся у взрослых».

В связи с жестоким убийством Дмитрия Рудакова ВОРДИ объявила трехдневный траур. «Мы объявляем трехдневный траур в группах родителей детей-инвалидов ВОРДИ в социальных сетях по погибшему юноше, разделяем скорбь его родных, и будем помнить 9 августа как день памяти пострадавших от жестокого обращения людей с инвалидностью», — говорится в тексте.

Вместе с этим в организации сообщают о том, что намерены добиться внесения поправок в законодательство: «Мы будем инициировать внесение поправок в статью 63 Уголовного кодекса РФ (»Обстоятельства, отягчающие наказание»). Мы считаем, что преступления против людей с инвалидностью, находящихся в заведомо беспомощном состоянии, заслуживают отдельного упоминания в законодательстве как показатель высшей степени деградации и упадка личности преступника, позволившего себе издевательство и насилие над человеком, который не может себя защитить».