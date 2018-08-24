«Смартфоны не должны влиять на самооценку». Психолог о детях и деньгах

Совсем скоро школьники снова встретятся в классах, начнут рассказывать друг другу о летних приключениях и хвастаться обновками. Но не все семьи могут позволить себе ежегодно обновлять форму, покупать модные вещи и дорогие девайсы. «АиФ-Черноземье» поговорил с психологом Татьяной Охрименко о том, как в эпоху «инстаграммов» и «айфонов» не дать ребенку зацикливаться на материальном.

«Зато мы тебя любим»

Ирина Евсюкова, «АиФ-Черноземье»: Татьяна, по вашим наблюдениям, как проявляют себя школьники сегодня? Они стремятся отличаться друг от друга или, наоборот, быть уникальными?

Татьяна Охрименко: Здесь двоякая ситуация. С одной стороны, школьники хотят проявлять индивидуальность, им важно, чтобы их мысли, идеи, нестандартные походы, творческое начало замечали. Если посмотреть на то, как они ведут себя в соцсетях, мы видим, что они очень трепетно относятся к себе как к личности. Это видно по их высказываниям, постам, одежде — во всем желание выразить себя. С другой стороны, современный школьник очень часто задумывается о том, чтобы быть не хуже других в материальном плане. Очень частая история — ребенок просит новый IPhone, потому что он есть у других детей в классе. Нам кажется, что это проблема современности, но, на самом деле, она была всегда, и связана она с личностной самооценкой. Школьные годы — это то время, когда ребенок психологически себя сравнивает с другими. Это сравнение выражается, в том числе, и в материальных вещах. Сегодня это «айфоны», когда я была школьницей, это выражалось в крутых канцтоварах. У каждого времени свои маркеры.

Покупать дорогую игрушку или нет — это решение каждой семье, которое зависит от финансового достатка. Я бы посоветовала родителям проводить беседы с ребенком о том, чем еще он может быть таким же или не таким, как другие. Родители должны формировать адекватную самооценку своего чада — то есть понимание, что в чем-то он хуже и в чем-то лучше других. Таким образом, ребенок оценивает себя с разных сторон, видит свои слабые и сильные стороны.

— Как объяснить ребенку, что семья не может позволить себе новый IPhone, так, чтобы он не чувствовал себя ущемленным?

— Нужно дать ему понять — если бы у нас была возможность, мы бы купили. Но пока у нас такой возможности нет, давай подумаем, в чем твоя выигрышная позиция. Может быть, ты очень веселый и даже без крутого телефона будешь душой компании. Или ты рисуешь лучше всех в классе. Нужно, чтобы ребенок понимал, чем, кроме материального, он можешь выгодно выделяться среди других.

— Бывает так, что дети, сами того не понимая, унижают тех, кто чем-то хуже других. Например, ребенку может доставаться в школе за то, что его семья не так обеспечена. Как научить ребенка постоять за себя в этом случае?

— Мы должны учить наших детей видеть более широко. В тот момент, когда тебе кто-то говорит, что ты не можешь позволить себе новую одежду, можно ответить: «Да, наша семья не может накупить много рубашек, но зато мы каждые выходные проводим вместе и очень сильно друг друга любим». Или мы не можем позволить себе дорогостоящую вещь, но зато мы каждый день вместе собираемся на ужин, ездим куда-то всей семьей или даже просто все время обнимаемся. Далеко не каждая семья так делает. То есть нужно приучать ребенка, что моральные ценности важнее материальных.

— Если вы понимаете, что ваш ребенок по каким-то причинам стал белой вороной в классе, нужно ли вмешиваться или правильнее дать ему саму разобраться?

— Это очень индивидуально. Единого метода взаимодействия тут нет. Родитель должен понаблюдать за настроением ребенка, поговорить с ним о его чувствах. Как ты себя чувствуешь, когда идешь в школу, находишься в классе, уходишь из школы? Какое-то время ребенку надо дать, чтобы он разобрался сам. В то же время надо дать ему понять, что в любой ситуации вы будете его поддержкой, что вы со всем справитесь вместе. Безусловно, если ситуация становится критической, спросите у ребенка, как вы можете ему помочь. Я несколько раз наблюдала ситуацию, когда родители, действуя из самых хороших побуждений, чуть ли не в драку лезли, защищая свое чадо. Чем только ухудшали ситуацию. Очень важно быть в сцепке со своим ребенком. Если вы не можете решить проблему, не бойтесь обратиться к психологу.

Копилки и разговоры по душам

— Если вернуться к материальному, когда нужно начинать давать ребенку деньги и объяснять ему их ценность?

— Мне кажется, это надо делать где-то в 5-6 лет. Очень хороший инструмент для этого — копилки. Уже в дошкольном возрасте можно давать первые основы финансовой грамотности и того, что деньги имеют ценность и лимиты. Здесь важно, чтобы ребенок не просто получал карманные деньги время от времени. Нужно, чтобы они доставались ему понятным путем. Может быть, за то, что он помогает с уборкой или не нарушает домашних правил. Кто-то подходит к этому творчески. Например, я знаю семью, которая организовала выставку рисунков ребенка, где родственники покупали его картины и поделки. Это способ показать, что то, что ты делаешь, имеет цену.

— Правильно ли давать деньги за хорошие отметки?

— В современной системе образования отметки в журнале не всегда объективно оценивает его знание. Поощрять только отметки, а не на знания или старания, неправильно. Бывает ведь так, что ребенок старался, готовился, но испугался и получил тройку. Более чутко надо подходить к этому.

— Давая карманные деньги, как найти баланс — не ущемить ребенка и не избаловать его?

— Баланс мы все всегда ищем. Очень важно чувствовать своего ребенка и ни в коем случае не пытаться купить нехватку своего времени на него. Когда мы задариваем ребенка вместо того, чтобы уделять ему внимание, он будет чувствовать, что от него откупаются, и не будет видеть меры, требуя все больше и больше. Если вы ребенка любите, проводите с ним много времени, даете ему много нематериального, не замещая одно другим, такой баланс в вашей семье будет найден.

— Если ребенок хочет сам зарабатывать деньги, стоит ли это поощрять? Или в школьные годы все же лучше сосредотачиваться на учебе?

— Я думаю, что точно стоит поощрять. Потому что современная система образования на данном этапе не дает ребенку необходимые знания, умения, навыки, чтобы он мог зарабатывать деньги. У нас много выпускников вузов, которые не понимают, как применить свой диплом. Навык самостоятельного зарабатывания — это ценный опыт для развития человека. Но также очень важно понять мотивацию ребенка — почему он хочет зарабатывать? Если для того, чтобы опять же купить новый IPhone, потому что он есть у других, значит, был упущен момент адекватного оценивания ребенком самого себя. Может быть, стоит поработать с психологом, добиться того, чтобы ребенок оценивал себе не только с позиции материального.

— Какие ошибки родителей в воспитании детей вы наблюдаете, работая с семьями?

— Современные родители мало прислушиваются к себе — к своим чувствам и интуиции. Не могут себе довериться. Идут за тем, как принято, ориентируются на то, как отреагируют другие. Если родители будут больше доверять себе и ребенку, будут больше разговаривать с ним, искренне интересоваться его жизнью, многие вопросы будут решаться автоматически.