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Подписчики Полины Дибровой осудили звездную маму за позднее отучение сына от подгузников
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Подписчики Полины Дибровой осудили звездную маму за позднее отучение сына от подгузников 

Letidor.ru 3 часа назад
Фото: Letidor.ru
А поводом стал пост Полины Дибровой в соцсети.
Многодетная мама Полина Диброва опубликовала в Instagram милое фото с сыновьями. Но не сам снимок вызвал шквал критики. Пользователи Сети бурно отреагировали на заметку Дибровой, где она призналась, что трехлетний Илья начал спать без подгузников.
Публикация от POLINA DIBROVA (@polinadibrova)
22 Авг 2018 в 10:31 PDT  Около недели назад мы расстались с последним ночным памперсом. Большой праздник 🎈 Но пока ночью в принудительном порядке по будильнику высаживаю малыша на горшок. Соблюдаем безаварийную ситуацию!
— подписала кадр Полина Диброва.
«Только отучили от памперсов? Ого, что ж вы так затянули!», «Ничего себе победа, фи… Моей третьей дочке 1,6, не надеваем уже с 1,4, сама просится (даже в машине)», «Как можно так запустить ребенка? В таком возрасте он уже давно сам должен все делать!», «Мда, внимательная и заботливая мама…», — осуждают подписчику звездную маму. Сама же Полина Диброва никак не ответила на критику.
Публикация от POLINA DIBROVA (@polinadibrova)
9 Авг 2018 в 1:21 PDT  Кстати, это не первый случай, когда супругу Дмитрия Диброва обвиняют в халатном отношении к детям. Недавно один из пляжных снимков, на котором можно увидеть Полину и ее детей, смутил поклонников. Более того, многие были возмущены поведением звездной мамы. Дело в том, что Полина показала кадр, на котором она сфотографирована без верхней части купальника, а дети сидят на маме верхом. Никаких интимных частей тела на снимке не видно, но сам факт того, что звезда позволяет себе так загорать на пляже при сыновьях, заставил многих подписчиков высказаться в комментариях.
Публикация от POLINA DIBROVA (@polinadibrova)
19 Июл 2018 в 12:11 PDT  Напомним, Полина Диброва живет в браке с Дмитрием Дибровым с 2009 года. У пары растут трое сыновей — восьмилетний Александр, четырехлетний Федор и трехлетний Илья. Кроме того, от первых двух браков у Дмитрия Диброва есть сын Денис (родился в 1985 году) и дочь Лада (родилась в 1989 году).
Фото: Instagram @polinadibrova
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