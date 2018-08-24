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Жителей Черемушек научат делать традиционные японские открытки «этэгами»
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Жителей Черемушек научат делать традиционные японские открытки «этэгами» 

Мои Черемушки 2 часа назад
Фото: Мои Черемушки
Центр культуры и искусства «Меридиан» приглашает гостей на мастер-класс по созданию традиционной японской открытки «этэгами» («э» — картина, «тэгами» — письмо). К началу нового учебного года ребята смогут создать маленькие шедевры, которые станут отличным подарком для родителей и педагогов к Дню знаний.
«Под руководством художников легкими мазками на бланке открытки ребята изобразят цветы, плоды и фрукты, дополняя открытку парочкой искренних слов или пожеланий. Финальной точкой готовой работы может стать японский иероглиф. В жанре «этэгами» не бывает некрасивых, неудачных работ, ведь самые трогательные открытки всегда спонтанны и непредсказуемы. Мастер-класс подойдет для всех детей, даже без навыков рисования», — передают организаторы.
Состоится мероприятие 28 августа в игровой комнате. Детям для участия в мастер-классе необходимо иметь при себе тонкие кисти (разные) и акварельные краски. Дети допускаются на событие только в сопровождении взрослых.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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